Nuova Renault Clio: la sesta generazione si presenta al Salone di Monaco. Cosa sappiamo

La sesta generazione della Renault Clio è certamente tra le novità più attese e sappiamo che la potremo vedere al Salone di Monaco che aprirà i battenti tra pochi giorni. La presentazione vera e propria, però, si terrà nel tardo pomeriggio di lunedì 8 settembre. Dal giorno dopo e fino al 13 settembre, si potrà ammirare al Salone dell’auto tedesco. Nello specifico, i visitatori potranno vederla sull’Odeonsplatz, nell’IAA Open Space, nel centro di Monaco. Accanto alla nuova Renault Clio, presso lo stesso stand, i visitatori potranno ammirare anche la demo-car Embleme, la Renault 5 Turbo 3E, la Renault 5 e la Renault 4 E-Tech Electric.

Annunciando la data in cui la sesta generazione della Renault Clio sarà svelata ufficialmente, la casa automobilistica non ha voluto anticipare alcun dettaglio della vettura ma non è certamente un problema dato che su questo modello tra foto spia e render sappiamo già moltissime cose. Ricapitoliamo quindi brevemente quali saranno le principali novità della nuova generazione della Renault Clio.

CRESCONO LE DIMENSIONI

Nuova Renault Clio poggerà su di un’evoluzione della piattaforma CMF-B e già sappiamo che sarà leggermente più lunga dell’attuale modello per offrire più spazio ai passeggeri, soprattutto a chi si siede dietro. A titolo di riferimento, l’attuale modello misura 4,05 metri. Possiamo quindi attenderci una lunghezza attorno a 4,1 metri. Il design sarà tutto nuovo, a partire dal frontale dove troveremo fari e griglia dalle forme riviste per accentuare il look sportiveggiante della vettura. Come sull’attuale Clio di quinta generazione, la maniglia della portiera posteriore sarà integrata nel montante C e al posteriore, il lunotto inclinato e lo spoiler alla fine del tetto dovrebbero consentire di enfatizzare ulteriormente il look sportiveggiante del nuovo modello.



Per quanto riguarda l’abitacolo, alcune foto spia avevano permesso di intravedere gli interi che dovrebbero presentare uno schema simile a quello della Renault 5. Quindi, dovremo trovare ampi schermi per la strumentazione ed il sistema infotainment. Tra pochi giorni, finalmente, scopriremo tutte le novità del nuovo look della Clio.

SI PUNTA SULL’IBRIDO

Più grande, look più sportiveggiante e maggiore tecnologia. Non mancheranno, però, anche novità per quanto riguarda le motorizzazioni. Il diesel dovrebbe sparire con la casa automobilistica che punterà maggiormente sulle unità ibride, sia con tecnologia Mild Hybrid e sia con quella Full Hybrid. In particolare, sarà presente il nuovo powertrain Full Hybrid del Gruppo Renault con motore benzina da 1,8 litri che aveva fatto il suo debutto sulla Dacia Bigster, prima di arrivare su Captur e Symbioz. Insomma, tante novità in arrivo per un modello molto importante per Renault dato che si tratta della sua best seller. Non ci sarà una versione elettrica dato che nello stesso segmento il costruttore propone già la Renault 5.