Renault 5 Turbo 3E alla sfida del Nurburgring per centrare il record delle elettriche

Renault 5 Turbo 3E siamo andati a vederla da vicino a Milano. La folle hot hatchback elettrica da 555 CV ispirata alla mitica R5 del passato sta piacendo molto e ha già ottenuto 1.000 ordini notante il suo prezzo di partenza sia di ben 155.000 euro, eventuali personalizzazioni escluse. Per dimostrare la bontà del progetto e le prestazioni elevatissime che sarà in grado di offrire l’auto, la casa automobilistica francese ha deciso di portare la Renault 5 Turbo 3E al Nurburgring. Obiettivo? Il record per le auto elettriche.

CE LA FARÀ?

Il giro record sulla pista tedesca per i veicoli elettrici di serie è in mano alla Xiaomi SU7 Ultra con il tempo di 7:04:957. Il prototipo con specifiche da pista ha saputo fare addirittura di meglio diventando la terza vettura più veloce in assoluto con un tempo di 6:22.091. Ce la farà la Renault 5 Turbo 3E ad ottenere un giro record all’Inferno Verde? Lo scopriremo. Sicuramente può ambire a quello dell’auto elettrica a trazione posteriore più veloce sul Ring visto che i riferimenti attuali sono stati ottenuti da modelli dotati della trazione integrale. Ricordiamo, infatti, che la Renault 5 Turbo 3E è dotata di due motori elettrici ma sull’asse posteriore e quindi la trazione è posteriore.



La 5 Turbo 3E ha il potenziale per fare due giri del Nordschleife a tutto gas. Con i suoi motori integrati nelle ruote e il baricentro davvero basso, è come pilotare un videogioco.

Il peso al di sotto dei 1.450 kg e le sue dimensioni compatte potrebbe rappresentare un vantaggio sul circuito tedesco come ha evidenziato il CEO Renaultche addirittura afferma che condurre questa sportiva elettrica è come guidare un videogioco.

Pare che alla guida ci possa essere il collaudatore del Gruppo Renault Laurent Hurgon, che corre anche con una Lamborghini Super Trofeo. La Nordschleife rappresenta una sfida enorme per qualsiasi auto elettrica, con ripetute accelerazioni e decelerazioni che mettono a dura prova la batteria, i motori e i freni, mentre la gestione termica delle celle è fondamentale per evitare cali di prestazioni. Quando si terrà il tentativo record? Ancora non c’è una data ma è possibile che avvenga prima dell’inizio dell’invero quando freddo e pioggia potrebbero rendere difficile girare sulla pista tedesca. Non rimane che attendere novità da parte di Renault.

VIDEO