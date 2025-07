Renault 5 Turbo 3E, per la folle hot hatchback elettrica già 1.000 ordini

Renault 5 Turbo 3E, elettrica, look cattivo e 540 CV per divertirsi. Questa, in sintesi, è la carta d’identità di questa supercar elettrica nata come erede spirituale di quella Renault 5 Turbo che negli anni ’80 era ammirata e desiderata da moltissimi appassionati. Complessivamente ne saranno prodotte 1.980 ad un prezzo di oltre 150 mila euro, IVA inclusa, ma senza eventuali personalizzazioni che possono far salire e di molto il conto complessivo. La sportiva sembra piacere, nonostante il prezzo, e già a maggio scrivevamo che Renault aveva ricevuto già 850 ordini. A quanto pare, il costruttore francese continua a ricevere ordini tanto che le prime 1.000 unità dell’esclusiva Renault 5 Turbo 3E sono già state prenotate. Dunque, si è superato il 50% della produzione prevista. Come ha dichiarato il responsabile del progetto Michael Grosjean ad Autocar chi ordina oggi riceverà la vettura solamente nel 2028. Ricordiamo che, comunque, le prime consegne non partiranno prima dell’inizio del 2027.

La folle hot hatchback elettrica in edizione limitata piace e del resto le sue caratteristiche avevano fatto capire sin da subito che sarà un’auto davvero molto speciale visto che disporrà di tutte le più avanzate tecnologie che la casa francese ha sviluppato per le sue auto elettriche.

UNA PICCOLA SUPERCAR ELETTRICA

Ricapitoliamo brevemente le specifiche tecniche della Renault 5 Turbo 3E. Le sue misure sono 4,08 m lunghezza x 2,03 m larghezza x 1,38 m altezza, con un passo di 2,57 m. Il powertrain è particolare ed è composto da due motori elettrici collocati sulle ruote posteriori, ognuno da 200 kW. La potenza di sistema raggiunge così i 400 kW (544 CV). E le prestazioni? Ovviamente elevatissime. Velocità massima di 270 km/h, e per passare da 0 a 100 km/h servono appena 3,5 secondi. La scheda tecnica parla poi di un’architettura a 800 V e una batteria da 70 kWh per un’autonomia di 400 km. Chi vuole preordinare la nuova Renault 5 Turbo 3E deve lasciare una caparra di 50 mila euro. All’inizio del 2026 i clienti saranno contattati dal concessionario di loro fiducia per specificare le loro scelte di personalizzazione. Nel 2027 inizieranno le prime consegne.

