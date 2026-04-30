Renault Scenic E-Tech, il restyling arriva prima del previsto: ecco le prime foto spia

Sono passati poco più di due anni dal debutto della Renault Scenic E-Tech Electric, eppure il SUV francese è già tornato in strada per alcune modifiche. Le prime foto spia del restyling di metà carriera confermano che Renault è al lavoro sull’aggiornamento previsto per il 2027, in linea con il restyling della Megane E-Tech, con cui condivide la piattaforma AmpR Medium, la stessa base tecnica della Nissan Ariya e dell’Alpine A390.

Le novità

Il prototipo catturato nelle prime foto spia è ancora avvolto dalle pellicole utilizzate in questi casi per coprire le modifiche. Eppure qualche elemento è già visibile. Innanzitutto le modifiche all’anteriore con i fari che sembrano ridisegnati con una nuova firma luminosa e il paraurti inferiore che presenta una presa d’aria centrale rimodellata. Le fiancate restano identiche alla versione attuale, con le maniglie a filo e i caratteristici montanti C in argento. Al posteriore i nuovi gruppi ottici a LED sono confermati, anche se il loro disegno definitivo resta nascosto sotto il camuffamento. Il portellone e il logo centrale non sembrano cambiati.

Ingrandendo alcune foto è possibile intravedere qualche dettaglio dell’interno. Il cruscotto digitale e lo schermo dell’infotainment sembrano racchiusi dietro un unico pannello di vetro. È una soluzione che si discosta dall’attuale layout OpenR a doppio display. È una possibilità da prendere ancora di più con cautela, data la poca precisione delle immagini. Il volante, invece, sembra invariato. Nessuna rivoluzione in vista per quel che riguarda la meccanica con la Renault Scenic E-Tech che dovrebbe mantenere le due opzioni per la batteria (60 e 87 kWh) senza grossi stravolgimenti al powertrain.

Quando arriva

Il debutto ufficiale è atteso entro fine 2026, con l’avvio delle vendite subito dopo nel corso del 2027. Nel frattempo, Renault sta già lavorando alla nuova generazione della Scenic, attesa intorno al 2028. A differenza della versione attuale, potrebbe non essere solo elettrica. Sul tavolo, infatti, c’è anche l’ipotesi di una variante ibrida con un piccolo motore termico utilizzato come range extender.