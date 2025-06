Renault Megane E-Tech, è tempo di restyling. Tante novità in arrivo

Renault sta lavorando ad un importante aggiornamento della Megane E-Tech che presto riceverà un restyling. Grazie al facelift, il crossover elettrico riceverà un nuovo look e una serie di miglioramenti che potrebbero riguardare anche il powertrain. Lo sviluppo sta andando avanti e il nuovo modello è stato già intercettato su strada durante i classici test. La vettura protagonista di questi scatti appare ovviamente ancora camuffata all’anteriore e al posteriore, le aree dove saranno introdotte le più importanti novità stilistiche.

COME CAMBIERÀ LA NUOVA RENAULT MEGANE?

La casa automobilistica francese di recente ha già apportato alcuni piccoli aggiornamenti alla Megane E-Tech tra cui l’introduzione della funzione one pedal e della tecnologia Vehicle-to-Grid. Tuttavia, queste modifiche sono solo un antipasto di quello che è desinato ad arrivare con il restyling vero e proprio. Parlando del look, sebbene il camuffamento non permetta di vedere molto, Renault dovrebbe aver ridisegnato il frontale che adotterà quello stile visto sui più recenti modelli del costruttore francese. Dunque, possiamo aspettarci fari dalle forme più sottili, una nuova griglia e un paraurti rivisto con un design più pulito.



Piccole novità dovrebbero arrivare anche al posteriore con ritocchi al paraurti e una diversa grafica per i gruppi ottici. Come poi capita spesso con i restyling, non dovrebbero mancare nuovi colori per la carrozzeria e cerchi in lega dal nuovo design. Sulle novità di design sicuramente ne capiremo di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che arriveranno ulteriori foto spia. Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, le immagini non permettono di dare uno sguardo agli interni. Non dovrebbero comunque esserci particolari cambiamenti. Possiamo attenderci un aggiornamento del sistema infotainment e l’introduzione di nuovi rivestimenti per migliorare la qualità percepita.

NOVITÀ ANCHE DI MOTORE?

Tralasciando le modifiche estetiche, la nuova Megane E-Tech potrebbe portare diverse novità anche a livello di meccanica tra cui nuove batterie in grado di garantire una migliore autonomia. Viste le specifiche della nuova Nissan Leaf che poggia sulla medesima piattaforma della Megane è possibile che effettivamente arrivino delle novità tecniche. Non rimane che attendere novità per saperne di più. Quando debutterà il restyling? Si parla di un periodo compreso tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026. Su strada, comunque, arriverà nel corso del prossimo anno.



[Foto spia: CarScoops]