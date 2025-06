Nuovo codice della strada, gli effetti sulla sicurezza: in 6 mesi -8,7% vittime e -5,6% feriti

Il nuovo codice della strada? La riforma sta dando effetti positivi sulla sicurezza, almeno questo è quanto racconta il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha condiviso nuovi dati che mostrano che da quando sono entrate in vigore le nuove normative, sono calati incidenti, feriti e decessi.

MENO FERITI E MORTI

Con l’entrata in vigore della riforma del codice della strada alla fine del 2024, il ministero ha periodicamente condiviso un bilancio degli effetti sulla sicurezza delle nuove normative. Adesso ci troviamo a 6 mesi e quindi sono stati condivisi nuovi dati che dimostrerebbero gli effetti positivi sulla sicurezza delle nuove regole. Questi i dati raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri: -8,7% di decessi (55 in meno, da 634 a 579), -5,6% di persone ferite (1.115 in meno, da 20.075 a 18.960).

Nel complesso, il calo degli incidenti è del 4% (meno 1.423, da 35.209 a 33.786). Il ministero specifica che questi dati si riferiscono al periodo 14 dicembre 2024 – 14 giugno 2025 rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda, invece, i controlli, in questi primi 6 mesi ci sono state 417.663 verifiche con etilometri o precursori, e i positivi sono stati rispettivamente l’1,83% per l’alcol e lo 0,25% per le droghe. Secondo il Ministero si tratterebbe della dimostrazione del fatto che le campagne di educazione stradale e di prevenzione stanno avendo effetti soddisfacenti.

A sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, proseguono i dati positivi: meno morti, meno feriti, meno incidenti. Le misure adottate stanno dando risultati concreti, grazie al lavoro insostituibile e costante delle donne e degli uomini in divisa. Un trend… pic.twitter.com/LRbN9v8cwy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 18, 2025

Ovviamente c’è grande soddisfazione da parte del ministro Matteo Salvini che ha fortemente voluto la riforma del codice della strada che sottolinea che le misure adottate stanno dando risultati concreti. Per il ministro si tratta di un trend incoraggiante, che conferma che la direzione è quella giusta. I numeri condivisi dal ministero sono interessanti anche se parziali e mostrano effettivamente un calo degli incidenti e soprattutto dei feriti e dei morti. Tuttavia, un vero bilancio sugli effetti sulla sicurezza della riforma del codice della strada si potrà fare solo tra diversi mesi.