Monopattini elettrici: l’obbligo di assicurazione slitta a luglio

La micromobilità in Italia si prepara a vivere una trasformazione importante dal punto di vista normativo, ma con nuove scadenze per l’introduzione delle novità, dato che le precedenti sono state in parte modificate. Una circolare emessa congiuntamente dal ministero delle Imprese e da quello dei Trasporti ha infatti aggiornato le date di entrata in vigore degli obblighi per i possessori di monopattini elettrici con una distinzione netta tra il cosiddetto “targhino” e la copertura assicurativa.

Identificazione del mezzo: l’obbligo rimane a maggio

A differenza della polizza assicurativa, non ci sono stati rinvii per l’identificazione dei mezzi con una piccola targa. In questo caso la data da segnare sul calendario rimane il 17 maggio 2026, giorno in cui diventerà obbligatorio esporre il “targhino”. Quest’ultimo è prodotto dal Poligrafico dello Stato e viene rilasciato dalla Motorizzazione civile: dovrà essere posizionato in modo visibile sul parafango posteriore o sulla parte anteriore del monopattino.

È importante notare che l’uso dei monopattini è limitato unicamente all’ambito urbano. La circolazione su strade extraurbane è sempre vietata anche in presenza di piste ciclabili. Dato che si prevede un elevato numero di richieste, è consigliato fare la richiesta nelle settimane precedenti la scadenza per evitare di farsi trovare impreparati e circolare illegalmente dopo il 17 maggio.

Assicurazione RC: proroga di 60 giorni

L’obbligo di assicurazione ha visto invece uno slittamento di 60 giorni e la sua introduzione è ora fissata per il 16 luglio 2026. Questo rinvio è stato deciso dai Ministeri competenti dopo le richieste dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), la quale ha segnalato delle criticità tecniche legate all’implementazione delle piattaforme informatiche necessarie per l’emissione delle polizze. Se questi sistemi non sono pienamente operativi, non è possibile garantire la copertura assicurativa per tutti i mezzi entro la metà di maggio.

Regole e sanzioni per chi usa i monopattini

In aggiunta ai nuovi obblighi burocratici, la normativa ribadisce le regole per la sicurezza stradale già introdotte dal nuovo Codice della Strada. L’età minima per utilizzare il monopattino è di 14 anni ed è obbligatorio indossare il casco (conforme alle norme UNI EN 1078 o 1080). Nelle ore notturne è necessario anche utilizzare un giubbino riflettente per garantire una sufficiente visibilità, mentre i limiti di velocità sono di 20 km/h su strada e di 6 km/h nelle zone pedonali.

Le violazioni comportamentali (come ad esempio il trasporto di passeggeri o la guida contromano) prevedono una multa da 50 euro, così come se non si indossa il casco la sanzione va da 50 a 200 euro. Più salate le sanzioni per chi circola senza il nuovo targhino o, da luglio, senza assicurazione: in questi casi la multa va da 100 euro fino a un massimo di 400 euro. Per tutte le sanzioni è prevista una riduzione se si paga entro cinque giorni dalla notifica.