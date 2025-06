Nissan scommette sulle batterie allo stato solido: arrivo entro il 2028

Tutti vogliono le batterie allo stato solido, anche Nissan. La casa automobilistica giapponese da tempo ha fatto sapere di stare lavorando su questa tecnologia e, adesso, conferma l’obiettivo ambizioso che si era dato un po’ di tempo fa e cioè di lanciare la sua prima auto elettrica dotata di batterie allo stato solido nel 2028. Parlando con i colleghi di Auto Express, Christop Ambland, direttore della pianificazione prodotti Nissan in Europa, ha confermato che saranno pronti nel 2028.

Sì, saremo pronti per le batterie allo stato solido nel 2028. Ma non possiamo affrettare il processo. Dobbiamo essere sicuri che questa tecnologia sia affidabile e pronta a soddisfare le aspettative dei nostri clienti.

PASSO AVANTI PER LE AUTO ELETTRICHE

Le nuove batterie allo stato solido faranno fare alle auto elettriche un importante passo avanti. La densità energetica, secondo Nissan e non solo, migliorerà di circa il 30% rispetto ad oggi. Questa tecnologia permetterà quindi di incrementare l’autonomia delle auto elettriche e i tempi di ricarica. Le batterie allo stato solido potrebbero, però, non essere un’esclusiva delle sole auto elettriche. Infatti, potrebbero trovare applicazione anche sulle auto ibride Plug-in. Al riguardo, Ambland ha aggiunto che stanno valutando attentamente tutte le potenziali applicazioni. Il lavoro sulle batterie allo stato solido sta quindi andando avanti anche in collaborazione con Renault che in futuro sfrutterà pure lei queste nuove batterie.

Ultimamente si è tornati parlare spesso di questa tecnologia. I primi test su strada con prototipi di auto dotate delle batterie allo stato solido sono iniziati e dalla Cina stanno arrivando segnali di un’intensificazione degli investimenti nello sviluppo di questi accumulatori. Abbiamo visto, ad esempio, Xiaomi che intende anche lei puntare su questa tecnologia e un recente brevetto di Huawei dimostra la volontà del colosso dell’elettronica di voler investire in questa direzione.

Insomma, tutti o quasi lavorano per arrivare a disporre di questa tecnologia molto importante per lo sviluppo del mercato delle auto elettriche. Ovviamente, come detto più volte, per un’adozione di massa ci vorranno ancora diversi anni ma pare che finalmente ci stiamo avvicinando al momento in cui arriveranno su strada i primi modelli dotati di questa tecnologia.



