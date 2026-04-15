Nissan, sulla Rouge debutta l'ibrido e-POWER e torna l'Xterra dopo anni di assenza

In occasione dell’evento Vision tenutosi in Giappone, Nissan ha presentato due novità importanti per il mercato nordamericano. La prima riguarda la Rogue 2027, che adotterà la tecnologia ibrida e-POWER che in Europa è già utilizzata sulla Qashqai e sull’X-Trail. La seconda è il ritorno dell’Xterra, confermato ufficialmente dopo anni di assenza dal mercato.

La nuova Rogue

Per Nissan la Rogue è un modello particolarmente importante, considerando che è quello più venduto negli USA e in Canada, ma anche uno dei SUV compatti più popolari del segmento. La famiglia Rogue/X-Trail ha superato infatti le 10 milioni di unità vendute a livello globale, di cui quasi 4 milioni solo negli Stati Uniti. Portare l’e-POWER su questo modello rappresenta per il marchio giapponese una mossa strategica cruciale.

Il sistema e-POWER è un ibrido nel quale il motore a benzina non muove le ruote ma funziona esclusivamente da generatore di energia elettrica per il motore elettrico, che è l’unico a fornire la trazione. Il risultato è una guida con le caratteristiche tipiche di un’auto elettrica (coppia immediata, fluidità, assenza di cambio) senza però la necessità di ricarica esterna.

Nissan ha già venduto quasi 2 milioni di veicoli con questa tecnologia nel mondo a partire dal 2016. Per la nuova Rogue, il sistema è stato ottimizzato per le velocità autostradali tipiche del mercato nordamericano ed europeo, diversamente dalle versioni precedenti pensate principalmente per la guida urbana in Giappone. La trazione integrale AWD sarà di serie su tutta la gamma, con due motori elettrici (uno per asse) gestiti da un sistema di controllo che distribuisce la coppia ruota per ruota. Torna anche l’e-Pedal, che consente di accelerare e frenare fino all’arresto completo usando solo il pedale dell’acceleratore. Il lancio negli USA e in Canada è previsto per la fine dell’anno.

Il ritorno dell’Xterra

Al SEMA Show 2025 Nissan aveva presentato due concept basati sull’Xterra, con una reinterpretazione moderna dell’iconico fuoristrada. Ora il suo ritorno è ufficiale. Il fuoristrada, molto popolare negli USA tra la fine degli anni Novanta e il 2015, tornerà su una nuova piattaforma body-on-frame prodotta negli Stati Uniti. Nissan sta esplorando una famiglia di cinque modelli su questa base, con possibile espansione per pickup e SUV a più file di sedili anche per il marchio Infiniti. Le motorizzazioni previste includono un V6 e una variante ibrida V6. Anche se la notizia è confermata, per vedere la nuova Xterra e saperne di più su caratteristiche e prestazioni bisognerà attendere ancora, considerando che il lancio è fissato per la fine del 2028.