Nuova Nissan Leaf, la terza generazione si presenta: 604 km di autonomia e ricarica bidirezionale

Ci siamo, debutta ufficialmente la terza generazione della Nissan Leaf. Alla fine di marzo, la casa automobilistica ci aveva fornito un anticipo del nuovo modello, mostrando alcuni primi render e confermando che la nuova Leaf sarebbe diventata un crossover. Nelle ultime settimane Nissan ha voluto raccontare qualche primo piccolo dettaglio dell’elettrica e, adesso, finalmente possiamo scoprire tutti i suoi segreti.

La prima generazione risale al 2010 ed è stata un modello molto importante dato che è stata una delle prime auto elettriche per il mercato di massa. Nel 2017 è arrivata poi la seconda generazione proposta inizialmente con una batteria da 40 kWh e poi anche con un accumulatore più grande da 62 kWh e motore più potente. Da quando ha debuttato, complessivamente a livello globale ne sono state vendute circa 700.000 unità. Adesso, nel 2025 arriva la terza generazione che evolve radicalmente abbracciando tutte le ultime tecnologie sviluppate dalla casa automobilistica giapponese.

NUOVA NISSAN LEAF: ESTERNI

La terza generazione della. Il bagagliaio? Dietro a disposizione ci sono. A seconda del modello e dell’equipaggiamento, il peso varia da 1.789 kg a 1.937 kg.

Grande attenzione è stata data allo sviluppo dell’aerodinamica e questo ha permesso di ottenere un cx di 0,25, a tutto vantaggio dell’efficienza e quindi dell’autonomia. Forme da crossover con un frontale che si caratterizza per la presenza di fari a forma di V uniti tra loro da una sottile striscia luminosa. Di profilo possiamo osservare le maniglie delle portiere anteriori a filo della carrozzeria e integrate nel montante quelle posteriori.

Sette colori per gli esterni, tra cui l’esclusivo turchese LEAF – Luminous Teal. Per massimizzare la capacità di carico, alcune varianti includono anche barre al tetto per l’installazione di barre trasversali. Sempre con l’obiettivo di massimizzare l’aerodinamica, i cerchi adottano un design specifico. Le opzioni includono cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 195 sulla versione base, cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 215 sulla versione intermedia e cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici 235/45R19 sulla versione top di gamma. Il design dei cerchi in lega da 18 pollici presenta un riferimento al motivo “Ni San”, che riprende i fanali posteriori 3D.

INTERNI

MOTORI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo, la plancia è dominata da un ampio pannello al cui interno sono presenti i. L’infotainment, in particolare, dispone dellache permette di accedere ai servizi Google Maps, Assistant e Play Store.Il conducente può gestire tramite comandi vocali il navigatore, il climatizzatore e i dispositivi multimediali, così come sincronizzare app e servizi personali. Ovviamente non manca il supporto agli. Il volante multifunzione è a due razze e sotto al display dell’infotainment troviamo alcuni tasti a sfioramento per gestire alcune funzioni come quelle del climatizzatore. Ancora più sotto troviamo i pulsanti della trasmissione. Il sistema audio è firmato Bose.

SICUREZZA

Nuova Nissan Leaf poggia sulla piattaforma CMF-EV e sarà proposta in. La prima prevede unin grado di spingere la vettura fino ae di accelerare. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di. Curiosità, Nissan fornisce anche una stima della. In corrente alternata, l’accumulatore può ricaricare fino a 7,4 kW (11 kW opzionale) e in corrente continua fino a 105 kW (20-80% in meno di 30 minuti).C’è poi la versione che potremo definire Long Range che propone un motore da. La velocità massima è sempre di, mentre per passare. Per questo modello, la capacità della batteria sale a. Lae in330 km.Ricarica in corrente alternata fino a 11 kW e in corrente continua fino a 150 kW (20-80% in meno di 30 minuti). Il sistema intelligente di gestione termica della batteria funziona in tandem con il navigatore Route Planner di Google Maps. La simbiosi fra i due sistemi permette di identificare le stazioni di ricarica lungo il percorso e di impostare la temperatura ottimale per la ricarica. Il tutto avviene automaticamente e massimizza velocità ed efficienza della ricarica.La nuova Nissan Leaf è dotata del supporto alche consente di ricaricare o alimentare una vasta gamma di dispositivi esterni di piccole e medie dimensioni, come bollitori, luci portatili o griglie elettriche. Grazie a un adattatore accessorio, i clienti possono utilizzare la porta di ricarica V2L esterna per erogare fino a 3,6 kW di potenza elettrica.Ma non basta, perché la nuova elettrica è compatibile con la tecnologia, che consentirà in futuro di reimmettere l’energia immagazzinata nella rete elettrica, cosa che aiuterà i clienti a ridurre i costi energetici, contribuendo al contempo a un sistema energetico più stabile e sostenibile.

DISPONIBILITÀ

Nuova Nissan Leaf può contare pure su di una ricca dotazione di. La dotazione di sicurezza di serie comprende il cruise control intelligente, il sistema di assistenza al mantenimento della corsia e il sistema di monitoraggio del conducente.Si potrà avere, che mantiene la vettura all’interno della corsia e alla distanza di sicurezza dal veicolo che precede; legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati; acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe autostradali.C’è poi l’, che tramite quattro telecamere perimetrali riproduce sul display centrale dell’Infotainment una vista dall’alto a 360° della vettura, sistema che è stato migliorato con la funzione 3D, che oltre alla vista dall’alto permette di selezionare singolarmente una delle 8 viste tra anteriore, posteriore, le 2 laterali e quelle dei 4 angoli della vettura, per individuare con maggiore dettaglio eventuali ostacoli non visibili in fase di manovra.

La nuova LEAF sarà realizzata nello stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito.di quest’anno, con le. Per il momento i prezzi ancora non sono stati comunicati.