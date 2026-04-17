Renault omaggia il Roland Garros con una R4 E-Tech speciale: a prova di racchetta

Il marchio della Losanga è partner del torneo di tennis Roland-Garros, che si svolgerà dal 18 maggio al 7 giugno 2026. In occasione dell’appuntamento i riflettori si accenderanno sulla show car Roland-Garros 4 E-Tech Electric, un’edizione speciale del crossover elettrico compatto. Il brand francese ha già creato modelli ad hoc in passato in omaggio al Roland-Garros. La Renault, dopo aver mostrato le anime elettriche special della gamma a Parigi, vorrebbe puntarci come allestimento esclusivo. In autunno ne sapremo di più.

Stile sportivo chic

La show car Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric rende omaggio al mondo colorato del torneo su terra rossa. Viene presentata nella versione Plein Sud con tetto apribile elettrico in tessuto ad azionamento elettrico e vanta una serie di elementi specifici. La colorazione della carrozzeria è in bianco giacchio con elementi neri a contrasto. Si notano anche nuove finiture argentate sui parafanghi anteriori con il simbolo del Roland-Garros e cerchi "Parisienne’‘ da 18 pollici neri diamantati con finitura verniciata fumé. I mozzi delle ruote sono in Marrone Terracotta per riprendere il tema dell’evento sportivo parigino.

I visitatori dello stand Renault potranno dare una occhiata anche ad altre due city car protagoniste del torneo: la recente Twingo E-Tech Electric e la versione Roland-Garros di Renault 5 E-Tech Electric. La gamma transalpina del brand con sede a Boulogne-Billancourt si sta spingendo sempre più verso tecnologie a zero emissioni. Renault ha pianificato per gli organizzatori dell’appuntamento parigino una flotta di 188 veicoli composta da Scenic E-Tech Electric e Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 CV. Due navette elettriche garantiranno il collegamento tra Porte d’Auteuil ed il villaggio, mettendosi al servizio degli spettatori.

Abitacolo sostenibile

All’interno della 4 E-Tech Electric i rivestimenti sono in grigio chiaro, creati interamente con materiale riciclato, e in un tessuto tecnico che richiama l’abbigliamento sportivo. Gli schienali dei sedili anteriori sono impreziositi dal logo Roland-Garros in rilievo, mentre sulla plancia c’è spazio al nazionalismo con la bandiera francese e un’area retroilluminata con la scritta "Roland Garros Paris".

Sulla vettura il selettore della trasmissione sul piantone dello sterzo presenta la forma dell’impugnatura di una racchetta da tennis con il logo del torneo all’estremità. La dotazione dell’auto alla spina è completata da un pad di ricarica wireless per smartphone color argilla e la scritta “Roland-Garros Paris” incisa sui battitacco in alluminio spazzolato. La Casa non ha annunciato i dati tecnici, ma la versione Roland-Garros della Renault 4 E-Tech Electric dovrebbe equipaggiare un motore da 150 CV alimentato da una batteria con una capacità di 52 kWh per un’autonomia di poco superiore ai 400 km.

“In quest’interpretazione sportiva chic, la show car Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric riproduce l’atmosfera stessa del torneo con tutte le sue scelte di materiali e colori. Il tetto apribile in tessuto ricorda il cielo aperto dei campi da tennis, uno spazio senza tetto in cui i giocatori respirano tanto quanto gli spettatori. La terra battuta traspare dagli accenti color terracotta, materiale alla base del torneo e sua firma identitaria. Anche i dettagli diventano un omaggio: il pomello della leva del cambio e-pop shifter, che si ispira all’impugnatura delle racchette, trasforma la guida in un riferimento diretto al tennis. Il tessuto tecnico a rete bianca, leggero e strutturato, rimanda all’abbigliamento da competizione. Le cuciture e le finiture blu trasmettono l’idea di uno sport impegnativo, ma anche elegante, dove la tecnica sublima lo stile”, ha annunciato Paula Fabregat-Andreu, Direttrice Progetti Design di Renault.