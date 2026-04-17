400 km di autonomia e ricarica in 10 minuti, la batteria che rivoluzione le plug-in

Svolt Energy, produttore di batterie cinese nato come spin-off di Great Wall Motor, ha avviato la produzione in serie della batteria Fortress 2.0. La batteria, costruita nello stabilimento di Changzhou, ha una capacità di 80 kWh ed è la batteria plug-in hybrid di maggiore capacità attualmente sul mercato cinese. Questa soluzione raggiunge, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, un valore che fino a poco tempo fa era prerogativa esclusiva delle auto elettriche pure.

Le potenzialità della Fortress 2.0

Rispetto alla generazione precedente da 59 kWh, la Fortress 2.0 segna un aumento di capacità del 35,6%. Il sistema è progettato principalmente per veicoli di segmento D e applicazioni off-road, dove la domanda di autonomia elettrica è più elevata. I modelli PHEV equipaggiati potranno contare su un’autonomia in modalità puramente elettrica superiore a 400 km. Il dato fa riferimento al ciclo CLTC ed è quindi un valore da leggere con le consuete cautele perché queste, rispetto ai cicli di omologazione europei, sono generalmente più generose.

Sul fronte della ricarica, la Fortress 2.0 supporta la tecnologia fast charging a 6C, che consente di recuperare autonomia sufficiente per oltre 400 km in soli 10 minuti. Sul fronte costruttivo, rispetto alla generazione precedente il sistema ottimizza del 6% sia l’utilizzo volumetrico che la densità energetica, grazie a una tecnologia CTP (cell-to-pack) che riduce le parti strutturali. Per la gestione termica, Svolt introduce materiali ceramici nano-termici isolanti progettati per garantire l’assenza di incendio per almeno 30 minuti a temperature fino a 1.000°C.

In Cina le PHEV sono una potenza

In Cina nel 2024 le auto PHEV rappresentavano il 40% del mercato dei veicoli a nuova energia, con una crescita di oltre 10 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La domanda di autonomia elettrica, quindi, è sempre maggiore anche per la crescente diffusione dei grandi SUV familiari a 5 e 6 posti. Per questo motivo i produttori di batterie si stanno spingendo verso soluzioni con capacità che un tempo sembravano eccessive per un veicolo ibrido. Svolt stima che il segmento “high-capacity PHEV” sarà il più in crescita tra il 2026 e il 2028, e più costruttori avrebbero già assegnato forniture alla Fortress 2.0.

Il primo modello di serie equipaggiato con questa batteria sarà presentato al Salone di Pechino 2026, che inizierà il 24 aprile. Svolt non ha specificato di quale costruttore si tratti ma anche questo è un dettaglio che sarà interessante scoprire.