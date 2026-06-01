Hummer, la rivoluzione è servita: svelati due nuovi concept

Dalla partnership tra GM Advanced Engineering, Advanced Manufacturing e lo studio Advanced Design di Pasadena, ha preso vita il concept HUMMER X. Si tratta di un modello che non è destinato alla produzione, essendo un laboratorio per nuove linee e tecnologie. La sostenibilità si può sposare con lo spirito d’avventura dei bestioni a ruote alte a stelle e strisce?

Il concept HUMMER X è un progetto che si basa su quattro pilastri: riconfigurabilità, capacità, comunità e sostenibilità. Risulta configurabile, in modo completo, grazie alla tecnologia di produzione flessibile. Tradotto la FLEX FAB consente una produzione rapida, in piccoli lotti e su richiesta, simile alla stampa 3D, creando design differenti, andando a modellare il metallo con stampi specializzati. FLEX FAB ha mostrato una immagine in cui emerge un look più sinuoso rispetto al solito, bulloni di precisione a vista, sempre rispettando il DNA del brand americano.

Le caratteristiche dell’HUMMER X

Per essere un veicolo elettrico mostra una aggressività rara. Il baricentro basso promette uno scatto bruciante con gli pneumatici Goodyear da 35 a 37 pollici che calzano cerchi beadlock. Spiccano le robuste protezioni, gli ammortizzatori Multimatic, i parafanghi rimovibili per affrontare qualsiasi sfida. L’abitacolo consente di personalizzare la propria esperienza digitale con la scelta di schermi con una suite di app connesse per collegare i conducenti e i loro veicoli nell’esperienza di viaggio.

Gli schienali dei sedili, i poggiatesta e le estremità del cruscotto sono realizzati con elementi riciclati di automobili. I componenti sono progettati per essere smontabili, in modo che i clienti possano scambiarli, condividerli e rimetterli in circolo come parte dell’esperienza di comunità, favorendo un’economia circolare. Spicca sull’auto la frase “il coraggio di perdersi porta a nuove scoperte".

La nuova frontiera elettrica

Dai consumi record alla concezione del full electric nel giro di 10 anni il marchio americano ha cambiato pelle. L’ex governatore repubblicano più green degli Stati Uniti, Arnold Schwarzenegger, ha contribuito a offrire una nuova immagine al costruttore. La star di Hollywood, dopo una vita spesa a bordo dei robusti mezzi a ruote alte, ha scelto l’efficienza. La H1, creata come esemplare unico per l’attore, nel 2017 raggiunse una velocità massima di 120 km/h grazie al due unità elettriche (una all’anteriore ed una al posteriore) sprigionando una potenza complessiva di 490 cavalli.

Il GMC Hummer EV è diventato uno dei modelli più pesanti in circolazione con oltre 4.000 kg di peso. La sua lunghezza sfiora i 5,25 m, poco più di una Ferrari Luce, mentre la larghezza, inclusi gli specchietti, arriva a ben 2,38 metri. Il fascino rude degli Hummer è rimasto intatto anche nelle varianti elettriche. Scatta da 0 a 100 km/h in circa 3,4 secondi, grazie a tre motori elettrici e una batteria da 205 kWh per una potenza totale di 830 CV e 1.627 Nm. Il futuro è già qui, ma i concept apriranno tante altre frontiere.