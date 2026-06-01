BMW progetta le auto del futuro con l'AI: addio ai vecchi crash test?

Il Gruppo BMW ha siglato una partnership strategica con Mistral AI per portare l’intelligenza artificiale nel cuore della simulazione dei crash test. L’obiettivo dell’accordo? Migliorare la qualità, la precisione e la velocità con cui vengono gestite alcune delle sfide ingegneristiche più complesse nella progettazione dei veicoli. Questa collaborazione non è che il primo passo di una strategia più ampia, che punta a scalare l’uso di modelli IA specializzati in altre aree dello sviluppo automobilistico e lungo l’intera catena del valore del Gruppo BMW.

“Per il Gruppo BMW, l’uso dei dati industriali è un fattore chiave per trasformare l’intelligenza artificiale in valore concreto“, ha spiegato il dottor Franz Decker, CIO e Senior Vice President del Gruppo BMW. “Unendo i nostri dataset ingegneristici con le capacità di addestramento dei modelli di Mistral AI, stiamo costruendo un’intelligenza artificiale specializzata in grado di supportare compiti di sviluppo estremamente complessi“.

Un petabyte di dati storici per comprendere la sicurezza stradale

La necessità di un’intelligenza artificiale creata su misura (domain-specific) emerge chiaramente se si guarda ai numeri e alla complessità dei crash test virtuali firmati BMW. Ogni settimana, l’azienda esegue migliaia di simulazioni digitali, un processo che genera volumi enormi di dati ingegneristici.

Nel corso degli anni, questa attività costante ha dato vita a un archivio storico monumentale: oltre un petabyte (un milione di gigabyte) di dati dedicati esclusivamente alle simulazioni di impatto. Questo patrimonio informativo contiene dettagli minuziosi sulle strutture dei veicoli e sul comportamento dei materiali sotto stress, offrendo una base di partenza unica al mondo per l’addestramento di un modello di intelligenza artificiale industriale.

“L’intelligenza artificiale industriale rappresenta la nuova frontiera di questa tecnologia, e siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo BMW“, ha dichiarato Marjorie Janiewicz, Chief Revenue Officer di Mistral AI. “Questo progetto dimostra come i modelli IA verticali, pensati per settori specifici, possano aiutare a risolvere sfide ingegneristiche complesse come, appunto, la simulazione dei crash test“.

Nascono i Large Industry Models: l’AI che impara dagli ingegneri

La vera svolta per BMW sta nei cosiddetti Large Industry Models (LIM). La differenza con le IA tradizionali è netta: invece di sapere un po’ di tutto, questi modelli nascono con una specializzazione tecnica profonda, integrata direttamente nel loro codice. Sono addestrati solo con dati ingegneristici e simulazioni reali di sviluppo dell’auto.

Mettere in piedi un sistema simile richiede due ingredienti chiave: il know-how pratico degli esperti BMW e piattaforme tecnologiche avanzate, pensate per far evolvere l’algoritmo fianco a fianco con i progettisti. È la prova che i dati industriali non sono più un semplice archivio, ma la risorsa strategica su cui BMW sta costruendo il suo intero ecosistema di innovazione.