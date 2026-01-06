Il nuovo BMW Intelligent Personal Assistant con Amazon Alexa+ protagonista al CES 2026

La nuova BMW iX3 ha fatto il suo debutto al CES 2026 di Las Vegas. La casa automobilistica ha portato il suo nuovo SUV elettrico per fornire una dimostrazione del nuovo BMW Intelligent Personal Assistant basato sull’intelligenza artificiale con tecnologia Alexa+. Un anno dopo l’anteprima mondiale del nuovo BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X al CES 2025, i visitatori del CES di quest’anno possono sperimentare in prima persona le possibilità di interazione che la nuova BMW iX3 offre a tutti i passeggeri.

BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT: COME FUNZIONA?

Come funziona il nuovo assistente vocale? BMW spiega che consente un’interazione intuitiva tra passeggeri e veicolo, per poter gestire sia il funzionamento delle funzioni del veicolo sia l’accesso a informazioni esterne. Per la prima volta, gli utenti potranno anche porre più domande in un’unica frase, che riguardano sia le caratteristiche del veicolo sia argomenti di cultura generale. La possibilità di collegare il BMW Intelligent Personal Assistant agli account Amazon semplificherà inoltre la ricerca e lo streaming musicale, oltre al recupero di notizie e l’accesso a un’ampia gamma di altri contenuti.

La casa automobilistica fa anche un esempio per spiegare meglio queste novità. Quando viene chiesto: “Ehi BMW, qual è il dipinto più famoso al mondo e dove posso trovarlo?“, il BMW Intelligent Personal Assistant fornirà la risposta corrispondente (ad esempio, la Monna Lisa, Leonardo da Vinci, il Louvre) e può collegare questa risposta direttamente ad altre funzioni del veicolo come la navigazione. La richiesta successiva “Portami lì!" consentirà quindi di raggiungere direttamente il luogo in cui è esposta l’opera d’arte. Il nuovo assistente vocale non sarà, però, disponibile subito per tutti. A partire dalla seconda metà del 2026, i clienti della BMW iX3 in Germania e negli Stati Uniti saranno i primi a beneficiare dei vantaggi del BMW Intelligent Personal Assistant basato su Amazon Alexa+. Altri mercati e modelli seguiranno gradualmente.

INTRATTENIMENTO A BORDO: MUSICA, FILM E GIOCHI

Oltre al nuovo e avanzato assistente vocale, BMW mostrerà ai visitatori del CES 2026 le opportunità d’intrattenimento che metterà a disposizione la nuova piattaforma software BMW X. Oltre al servizio di streaming Disney+ , i clienti della BMW iX3 hanno accesso all’app Video (con tecnologia TiVo). Questo applicativo consente lo streaming video sul display centrale a veicolo fermo, con una selezione in continua crescita di contenuti come notizie, streaming live e on-demand. Inoltre, il BMW ConnectedDrive Store includerà presto anche l’ app YouTube Music , che si unirà alle oltre 85 app in tutto il mondo in categorie come Musica e Audio, Intrattenimento, Giochi, Notizie, Viaggi e Locale.

BMW sfrutterà il palcoscenico di Las Vegas anche per mostrare al pubblico le nuove tecnologie che ha introdotto all’interno della nuova BMW iX3, a partire dalla nuova piattaforma che supporta un’architettura a 800 V che consente ricariche ad altissima potenza.