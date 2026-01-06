Leapmotor al CES 2026: svelata la nuova piattaforma auto centralizzata realizzata con Qualcomm

Anche Leapmotor protagonista al CES 2026 di Las Vegas. La casa automobilistica cinese sostenuta da Stellantis, ha sfruttato il palcoscenico del Consumer Electronics Show per presentare la prima piattaforma informatica centralizzata per veicoli al mondo, pronta per la produzione, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit Premium Edition e Snapdragon Ride Premium Edition di Qualcomm. La nuova Leapmotor D19 di cui abbiamo già parlato in passato, sarà il primo veicolo di serie dotato della doppia piattaforma automobilistica Snapdragon 8797.

SEMPRE PIÙ TECNOLOGIA A BORDO DELLE AUTO

La casa automobilistica spiega che la sua nuova soluzione tecnica integra funzioni di smart cockpit, assistenza alla guida, controllo delle funzioni delle vettura e connettività in un unico sistema, permettendo così alle case automobilistiche di ridurre la complessità e i costi di sviluppo, consentendo contestualmente esperienze di bordo personalizzate grazie all’intelligenza artificiale. Più nello specifico, il controller di dominio centrale consolida le funzioni critiche del veicolo, tra cui lo smart cockpit, i sistemi ADAS, il controllo della vettura (illuminazione, temperatura, porte/finestrini) e gateway del veicolo in un unico sistema. La configurazione a doppio chipset fornisce la capacità di calcolo necessaria per gestire tutto quanto senza problemi, oltre a poter offrire senza problemi funzioni legate all’intelligenza artificiale. Ecco le principali specifiche della nuova piattaforma sviluppata da Leapmotor.

Supporto per un massimo di 8 display (inclusi schermi ad alta definizione 3K/4K)

Uscita audio a 18 canali per l’intrattenimento in auto

Aggiornamenti OTA, diagnostica remota e controllo remoto del veicolo

Oltre 200 funzioni attraverso la sua architettura orientata ai servizi

Assistenza alla guida avanzata che supporta fino a 13 telecamere, più sensori LiDAR, radar e ultrasuoni

Assistenza alla guida di livello L2 con oltre 30 funzioni avanzate, tra cui la funzionalità park-to-park

Connettività completa che supporta chiamate vocali, servizi di emergenza, Bluetooth, Wi-Fi e servizi di localizzazione

Su questa novità, Zhu Jiangming, fondatore, presidente e CEO di Leapmotor, ha commentato: