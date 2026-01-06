CES 2026: Geely ha svelato G-ASD, il suo sistema di assistenza alla guida di nuova generazione

Geely è presente al CES 2026 di Las Vegas per il terzo anno consecutivo. La casa automobilistica cinese ha quindi approfittato del Consumer Electronics Show per mostrare alcune novità tra cui il nuovo sistema di assistenza alla guida G-ASD, una piattaforma pronta per il Livello 3 (qui spieghiamo i diversi Livelli della guida autonoma) che è stata già implementata su alcuni modelli Lynk & Co.

AVANTI CON LO SVILUPPO DEI SISTEMI ADAS SEMPRE PIÙ AVANZATI

Il sistema di guida assistita di Geely è sviluppato da Afari Technology (il cui nome cinese è Qianli Technology), con sede a Chongqing. Si tratta di una sussidiaria del gruppo Lifan, di proprietà di Geely. Di recente, Mercedes ha acquisito il 3% di Afari Technology per 1,34 miliardi di yuan, cioè poco più di 163 milioni di euro. Il primo sistema di guida assistita presentato da Afari Technology si chiamava G-Pilot (Haohan Pilot) e, a seconda dei modelli su cui era stato reso disponibile, offriva un diverso livello di assistenza alla guida.

Adesso, Geely fa un ulteriore passo avanti con G-ASD che sta per “Geely Afari Smart Driving" il cui punto di forza è il World Action Model (WAM), cioè un nuovo modello di comportamento che si basa sulla nuova architettura Full-Domain AI 2.0 messa a punto dal costruttore cinese che sulla carta dovrebbe garantire una comprensione coerente di distanza, velocità e gestione degli ostacoli sulle strade. WAM consente all’auto di ottenere informazioni da diverse fonti, sia dal web e sia dai sensori presenti nel veicolo. Il sistema va poi ad analizzare tutte queste informazioni per gestire al meglio le funzioni della vettura. Il sistema G-ASD presentato al CES 2026 utilizza lo stesso hardware del suo predecessore (G-Pilot). Anche in questo caso, funzioni e hardware varieranno in base alla vettura. Ad esempio, la versione più sofisticata potrà contare su due SoC Thor per una potenza di calcolo pari a 1.400 TOPS. Grazie alla nuova piattaforma, Geely punta ad offrire più avanti anche funzioni di guida autonoma di Livello 4 per robotaxi.

In ogni caso, la prima versione del sistema G-ASD è stata lanciata sul SUV Lynk & Co 900 tramite l’aggiornamento OTA 2.2.0. Tra le funzioni avanzate, c’è quella del parcheggio autonomo che permette all’auto di muoversi da sola nei parcheggi sotterranei, passando da un piano all’altro.