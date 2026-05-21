Stellantis e Wayve: insieme per la guida "hands-free" supervisionata

In occasione dell’Investor Day, oltre all’investimento da 60 miliardi entro il 2030, Stellantis ha annunciato una partnership tecnologica con Wayve che permetterà di integrare l’intelligenza artificiale Wayve AI Driver nella piattaforma STLA AutoDrive. L’obiettivo di questa collaborazione è l’introduzione della guida automatizzata supervisionata “porta a porta” a mani libere, classificata di Livello 2++, sia su percorsi autostradali che in ambito urbano.

La tecnologia di Wayve

Fondata nel 2017, Wayve è tra i più importanti sviluppatori al mondo della tecnologia Embodied AI per la guida automatizzata e si distingue per il suo approccio “AI-first“, che pone al centro un’architettura end-to-end in grado di imparare dall’esperienza nel mondo reale. Questo consente ai veicoli di spostarsi e “navigare” in qualsiasi località senza la necessità di mappe dettagliate, il tutto con un comportamento di guida simile a quello umano. La flessibilità di questa tecnologia è stata già validata dalla realizzazione di un prototipo in meno di due mesi.

In arrivo nel 2028

Il programma prevede il lancio commerciale nel 2028, con il Nord America come primo mercato di riferimento. Grazie alla scalabilità della piattaforma STLA AutoDrive, Stellantis ha in previsione di estendere queste avanzate funzionalità a milioni di clienti attraverso i suoi marchi. Così, le nuove Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Opel e Peugeot beneficeranno di questa innovativa tecnologia.

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, ha dichiarato:

La combinazione della nostra piattaforma STLA AutoDrive con l’innovativo approccio AI-first di Wayve crea un’esperienza di guida a mani libere davvero intuitiva e piacevole. Questa collaborazione è una testimonianza di come le giuste partnership ci consentano di scalare la tecnologia avanzata a livello globale, mantenendo al contempo sicurezza e esperienza cliente al centro.

La partnership non solo punta a migliorare e rendere più sicura l’assistenza alla guida, ma costituisce una base flessibile pronta a evolvere verso livelli di automazione ancora superiori in futuro.