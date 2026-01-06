Nissan Wave sta arrivando, tutto quello che sappiamo sulla nuova piccola citycar elettrica

Nissan Wave, così dovrebbe chiamarsi la piccola elettrica della casa automobilistica giapponese che nascerà sulla base della nuova Renault Twingo E-Tech Electric. Il nome, in realtà, non è stato ufficializzato ma secondo Autocar, Nissan avrebbe scelto Wave per la sua citycar a batteria che dovrebbe essere svelata entro la fine dell’anno anche se poi per vederla sulle strade europee bisognerà attendere i primi mesi del 2027. Ma cosa sappiamo ad oggi di questo modello che sarà molto importante per i piani di crescita di Nissan nel segmento delle auto elettriche?

UN LOOK CHE GUARDA AL PASSATO

Stando al rapporto dei colleghi inglesi, la piccola citycar elettrica Nissan presenterà un design ispirato al passato e precisamente alle piccole auto Nissan di fine anni ’80 e inizio anni ’90, note come Pike. Si trattava di vetture basate sulla piattaforma della Micra di prima generazione che ebbero un buon successo, soprattutto in Giappone. Insomma, da quanto si può capire, la nuova Nissan Wave non dovrebbe essere una semplice rivisitazione della nuova Twingo con un logo differente e qualche piccola differenza estetica. Invece, pare che disporrà di un look tutto suo e molto particolare. Ne capiremo di più certamente nel corso del 2026 quando probabilmente inizieremo a vedere anche le foto spia della vettura.

Design a parte, la Nissan Wave potrà contare su quanto sviluppato da Renault per la sua nuova Twingo elettrica. Dunque, la futura citycar elettrica giapponese poggerà sulla piattaforma Ampr Small. Le misure dovrebbero ricalcare più o meno quelle della nuova Twingo e quindi disporre di una lunghezza di poco meno di 3,8 metri. Anche le specifiche tecniche dovrebbero ricalcare quelle del modello francese. Questo significa che la nuova Nissan Wave potrà contare su di un motore elettrico da 82 CV alimentato da una batteria LFP da 27,5 kWh che permetterà circa 260 km di autonomia secondo il ciclo WLTP.

SOTTO I 20 MILA EURO?

Nissan trarrà vantaggio da molti dei risultati ottenuti da Renault in termini di riduzione dei costi con la Twingo che, ricordiamo, è stata sviluppata in meno di 2 anni. Vale la pena di ricordare che Nissan da lungo tempo non è più presente nel segmento delle piccole citycar. Oggi, le piccole elettriche in Europa stanno diventando sempre più interessanti per le case automobilistiche, anche a seguito della decisione della Commissione Europea di costituire la nuova categoria delle E-Car che potrà beneficiare di alcuni vantaggi. Il prezzo? La nuova Twngo elettrica parte da meno di 20 mila euro e quindi possiamo immaginare un listino simile anche per la Nissan Wave.