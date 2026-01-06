Offerta Citroen C3 a benzina versione base: da 49 euro al mese con finanziamento
Citroen rilancia con il nuovo anno la promozione sulla C3 a benzina in allestimento YOU con finanziamento e rate da 49 euro
Citroen C3 è un vero successo in Italia. Lo scorso anno, fonte UNRAE, nel nostro Paese ne sono state immatricolate ben 38.442 unità. Si tratta del quarto modello più venduto in assoluto, un risultato che dimostra il grande apprezzamento da parte del mercato. Con l’inizio del 2026, la casa automobilistica rilancia un’offerta sul modello base, quello a benzina, per continuare a proporlo con un finanziamento che prevede rate mensili a partire da 49 euro.
CITROEN C3 A BENZINA
Protagonista del segmento B, la Citroen C3 misura 4.015 mm lunghezza x 1.813 mm larghezza x 1.577 mm altezza, con un passo di 2.540 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 310 litri. Il modello oggetto dell’offerta è quello dotato del motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri in grado di erogare 100 CV. Tale propulsore è poi abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. La trazione è anteriore. Il prezzo di listino nell’allestimento YOU, parte da 16.400 euro. La dotazione di serie? Tra le altre cose, sensori di parcheggio posteriori, Citroen Head Up Display e sospensioni Citroen Advanced Comfort. Attenzione però che questo allestimento non prevede l’infotainment. Al suo posto troviamo un supporto per smartphone che permette di trasformare il proprio dispositivo mobile in una sorta di computer di bordo.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
Innanzitutto, l’offerta è valida fino a 31 gennaio 2026 e poi è previsto l’obbligo di rottamazione. Con un anticipo di 5.807 euro sarà possibile mettere nel garage di casa la Citroen C3 benzina con rate da 49 euro.
- 35 rate da 49 euro
- TAN (fisso) 3,99%, TAEG 7,36%.
- Anticipo 5.807 euro
- Rata Finale 9.310 euro
- Listino 16.400 euro
- Sconto 1.500 euro
- Prezzo in Promozione 14.900 euro
- Prezzo con finanziamento SimplyDrive Promo oltre oneri finanziari: 14.900 euro
Di seguito tutte le condizioni economiche come da sito Citroen.
Anticipo 5.807 euro – Importo Totale del Credito 9.364 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 11.049,1 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 1.139,75 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 24,4 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 49 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 9.309,7 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro / anno. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 7,36%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0 – Euro 1 – Euro 2 solo per contratti stipulati e immatricolazioni fino al 31 gennaio 2026, non cumulabile con altre iniziative in corso.