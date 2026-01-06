Offerta Citroen C3 a benzina versione base: da 49 euro al mese con finanziamento

Citroen C3 è un vero successo in Italia. Lo scorso anno, fonte UNRAE, nel nostro Paese ne sono state immatricolate ben 38.442 unità. Si tratta del quarto modello più venduto in assoluto, un risultato che dimostra il grande apprezzamento da parte del mercato. Con l’inizio del 2026, la casa automobilistica rilancia un’offerta sul modello base, quello a benzina, per continuare a proporlo con un finanziamento che prevede rate mensili a partire da 49 euro.

CITROEN C3 A BENZINA

Protagonista del segmento B, la Citroen C3 misura 4.015 mm lunghezza x 1.813 mm larghezza x 1.577 mm altezza, con un passo di 2.540 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 310 litri. Il modello oggetto dell’offerta è quello dotato del motore PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri in grado di erogare 100 CV. Tale propulsore è poi abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. La trazione è anteriore. Il prezzo di listino nell’allestimento YOU, parte da 16.400 euro. La dotazione di serie? Tra le altre cose, sensori di parcheggio posteriori, Citroen Head Up Display e sospensioni Citroen Advanced Comfort. Attenzione però che questo allestimento non prevede l’infotainment. Al suo posto troviamo un supporto per smartphone che permette di trasformare il proprio dispositivo mobile in una sorta di computer di bordo.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Innanzitutto, l’offerta è valida fino a 31 gennaio 2026 e poi è previsto l’obbligo di rottamazione. Con un anticipo di 5.807 euro sarà possibile mettere nel garage di casa la Citroen C3 benzina con rate da 49 euro.

35 rate da 49 euro

TAN (fisso) 3,99%, TAEG 7,36%.

Anticipo 5.807 euro

Rata Finale 9.310 euro

Listino 16.400 euro

Sconto 1.500 euro

Prezzo in Promozione 14.900 euro

Prezzo con finanziamento SimplyDrive Promo oltre oneri finanziari: 14.900 euro

Di seguito tutte le condizioni economiche come da sito Citroen.