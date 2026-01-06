Leapmotor raddoppia le vendite nel 2025 e punta ancora più in alto

Leapmotor continua a crescere rapidamente, chiudendo un 2025 molto positivo con un risultato che vede la casa automobilistica cinese sostenuta da Stellantis arrivare sostanzialmente a raddoppiare le vendite. Infatti, numeri alla mano, Leapmotor lo scorso anno ha consegnato un totale di 596.555 veicoli in tutto il mondo (incluse vendite domestiche ed export). Si tratta quindi di una crescita del 103%. Nel solo mese di dicembre, sono state consegnate 60.423 vetture pari ad un aumento del 42,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Di fatto, dicembre è stato “solo” il quarto miglior mese dell’anno e il più debole del quarto trimestre, poiché sia ​​a ottobre che a novembre le consegne hanno superato i 70.000 veicoli. Tuttavia, con 201.039 vetture consegnate, il quarto trimestre del 2025 ha fatto segnare un record.

CONTINUNA LA CRESCITA LA CINA E NON SOLO

Il successo commerciale di Leapmotor non ha solo spinto Stellantis a effettuare un investimento nel 2023. Alla fine del 2025 , la casa automobilistica FAW ha annunciato che avrebbe acquisito una quota del 5% in Leapmotor. Tra i principali traguardi raggiunti dalla casa automobilistica nel corso del 2025 riordiamo il lancio della piattaforma LEAP 3.5, il debutto di modelli come il SUV B10, la berlina B01, oltre alla presentazione della Lafa5 (B05 in Europa) e del modello A10 (B03X in Europa) in occasione dei principali saloni automobilistici internazionali. Inoltre, in Cina presto arriverà la nuova Leapmotor D19 e non solo perché la casa automobilistica sta lavorando su altri nuovi modelli.

L’obiettivo per il 2026 è di un milione di veicoli, con l’obiettivo di raggiungere i quattro milioni di veicoli venduti all’anno entro il prossimo decennio. Dal punto di vista finanziario, Leapmotor ha registrato per la prima volta un utile netto semestrale positivo e tre trimestri consecutivi in utile, segnando un passo significativo verso una crescita sostenibile. La società ha anche rafforzato la sua presenza globale entrando nei mercati del Sud America e dell’Africa, superando quota 1.700 punti vendita nel mondo. Grazie all’appoggio di Stellantis, Leapmotor sta crescendo rapidamente anche in Europa. Come sappiamo, presto inizierà a produrre le sue auto in Spagna che diventerà un importante hub produttivo per la casa automobilistica.