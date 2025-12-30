FAW investe in Leapmotor e c'è la firma: modelli condivisi già dal 2026

FAW Group ha deciso di entrare direttamente in Leapmotor. Cosa significa questo? Che il gruppo automobilistico statale cinese di fatto investirà 3,74 miliardi di yuan, circa 530 milioni di dollari, nel costruttore di veicoli a nuova energia. L’accordo firmato in Cina non riguarda solo il capitale: FAW e Leapmotor lavoreranno insieme anche su nuovi modelli, a partire da un’auto sviluppata congiuntamente che sarà svelata il prossimo anno.

Per chi segue il settore, non è una sorpresa totale. FAW e Leapmotor avevano iniziato a parlarsi già a marzo 2025, con la firma di un Memorandum of Understanding che metteva sul tavolo cooperazione industriale, sviluppo di veicoli elettrificati e una filiera comune per i componenti. In estate erano circolate voci su un possibile ingresso di FAW con una quota del 10%, ipotesi smentite allora. A dicembre, però, le indiscrezioni sono tornate, questa volta con toni più concreti. La conferma è arrivata il 29 dicembre.

FAW investirà in Leapmotor

La firma dell’accordo è avvenuta il 28 dicembre a Hangzhou. A sottoscriverlo sono state FAW Equity Investment (Tianjin) e FAW Qixin Power (Changchun), che hanno definito con Leapmotor i termini dell’operazione.

FAW Equity Investment (Tianjin) acquisterà il 5% del capitale di Leapmotor rilevando un complessivo di 74.832.245 azioni al prezzo di 50,03 yuan ciascuna, circa 7,12 dollari. Un’investimento complessivo che ammonta dunque a circa 3,74 miliardi di yuan. Con questa operazione, FAW entra ufficialmente tra gli azionisti strategici della società sostenuta da Stellantis.

Non è solo una mossa finanziaria. FAW Qixin Power e Leapmotor collaboreranno anche sullo sviluppo di modelli ibridi plug-in (PHEV) e di veicoli elettrici a autonomia estesa (EREV). Secondo il portale IT Home, metà delle risorse investite sarà destinata alla ricerca e sviluppo. Il resto verrà diviso tra il rafforzamento del capitale circolante e l’espansione della rete di vendita e assistenza, in parti pressoché uguali.

Il contesto: Stellantis, utili e ambizioni globali

L’ingresso di FAW si inserisce in una fase già positiva per Leapmotor. Alla fine del 2023 era arrivato l’investimento di Stellantis, che aveva acquisito il 20% della società per 1,5 miliardi di euro. Nel 2025 Leapmotor ha poi raggiunto un risultato non scontato nel panorama cinese: l’utile netto, seconda startup dell’elettrico a riuscirci dopo Li Auto.

I numeri spiegano il momento. Le vendite annuali sono ormai vicine alle 600.000 unità e il prossimo obiettivo è decisamente più ambizioso: 1 milione di auto vendute a livello globale nel 2026. Nel piano c’è anche l’avvio della produzione in Spagna.

I nuovi modelli in arrivo

Il presidente di Leapmotor, Zhu Jiangming, ha chiarito che il primo modello sviluppato insieme a FAW sarà presentato il prossimo anno e rappresenterà un nuovo tipo di collaborazione tra un gruppo statale e un’azienda privata. Sempre nel 2026 Leapmotor lancerà due modelli chiave: il SUV D19 e il minivan D99. Entrambi saranno disponibili anche in versione EREV e utilizzeranno batterie da 80,3 kWh.