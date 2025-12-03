FAW vuole investire in Leapmotor

La crescita di Leapmotor è sotto gli occhi di tutti. Il marchio cinese del gruppo Stellantis, che poche settimane fa ha raggiunto il traguardo del milione di veicoli prodotti, punta consolidare la propria presenza commerciale non solo internamente in Cina, ma anche in Europa (registrando vendite record in Italia) e in Sud America. L’espansione del marchio attrae gli interessi di molti investitori e tra questi c’è FAW, uno dei più grandi gruppi automobilistici statali cinesi.

Un investimento ridimensionato ma inevitabile

FAW sta valutando di investire in Leapmotor, una delle realtà emergenti più interessanti nel panorama dei veicoli elettrici, con cui FAW ha iniziato a collaborare nella primavera del 2025. I risultati ottenuti, insieme all’evidente crescita di Leapmotor, sembrano aver convinto il gruppo FAW a consolidare la collaborazione.

Zhu Jiangming, fondatore e amministratore delegato di Leapmotor, ha confermato ufficialmente che i colloqui sono in corso, ma ha anche precisato che la società non intende cedere il controllo. Le ultime indiscrezioni parlano di un’operazione limitata all’acquisto di circa il 5% delle quote, una cifra sensibilmente inferiore rispetto a quanto trapelato nei mesi scorsi, quando si parlava di una possibile partecipazione pari al 10%.

Per FAW l’investimento in Leapmotor rappresenterebbe un modo per affrontare la limitata presenza di New Energy Vehicles (NEV) tra i modelli prodotti. I cosiddetti New Energy Vehicles (NEV), infatti, rappresentano solamente il 10% delle vendite complessive. Un dato molto al di sotto di quello dalla media nazionale, che si aggira intorno al 50%. Investendo in Leapmotor, quindi, FAW punta a ridurre il divario tecnologico e produttivo che lo separa dai concorrenti, ma anche a trarre benefici diretti dall’esperienza di Leapmotor.

Qualche numero su Leapmotor

Leapmotor continua a mostrare una solida tenuta finanziaria, rafforzata dai risultati in costante miglioramento. Nel terzo trimestre dell’anno, infatti, l’azienda ha registrato ricavi per circa 2,36 miliardi di euro (oltre 19 miliardi di yuan). Si tratta di un aumento superiore al 97% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e di una crescita del 36% rispetto al secondo trimestre. Per il 2026, la previsione ufficiale è quella di un utile netto di oltre seicento milioni di euro (cinque miliardi di yuan).

Sul piano azionario, Leapmotor è oggi controllata in parte dal gruppo Stellantis, che ha acquistato nel 2023 una partecipazione significativa e attualmente possiede oltre il 21% delle quote. I fondatori, tra cui lo stesso Zhu, detengono invece circa il 26% attraverso partecipazioni dirette e indirette. Insieme, mantengono il controllo operativo e strategico della società, pur senza detenere la maggioranza assoluta.