Leapmotor, vendite record a novembre in Italia: miglior risultato di sempre

Il mese di novembre 2025 è stato da record per Leapmotor in Italia. Certamente a favorire questo risultato ci sono stati gli incentivi auto elettriche 2025 ma si tratta comunque di un dato notevole pensando che questa casa automobilistica è operativa in Italia da poco più di un anno. Mese dopo mese, però, continua a crescere e sfruttando l’Ecobonus ha ottenuto un mese davvero record su fronte delle vendite. C’è infatti grande soddisfazione da parte di Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, che su questo risultato ha commentato:

Si tratta di un risultato particolarmente importante tenuto conto che il marchio è una vera e propria start-up che è operativa in Italia soltanto da un anno e ha ottenuto nel corso degli ultimi mesi una crescita costante.

UN NOVEMBRE RECORD

Dunque, più nel dettaglio, nel mese che si è appena concluso, Leapmotor ha ottenuto oltre 2.211 immatricolazioni secondo i dati elaborati da Dataforce, l’1,8% di quota del mercato totale e il 3% in quello dei privati. In particolare, nel segmento delle auto elettriche, a novembre Leapmotor ha ottenuto il 14,4% di quota e il secondo gradino del podio in questo mercato. Un piazzamento identico Leapmotor lo ha ottenuto anche nel canale dei privati con una quota del 17,4%. Insomma, numeri importanti per una realtà così giovane, per quanto, come detto, favoriti dall’Ecobonus. In particolare, come abbiamo anche visto nella classifica delle BEV più vedute a novembre 2025, a spingere verso questo risultato record è stata la Leapmotor T03,la seconda elettrica più venduta nel mese.

Invece, la Leapmotor B10, da poco sul mercato, ha già ottenuto tra i C SUV il primo posto nel canale dei Privati e il secondo posto assoluto nel segmento dei C SUV elettrici con il 10,4% di quota. Il terzo modello del marchio, la C10, ha ottenuto la seconda posizione nel canale privati dei D SUV elettrici con il 18,1% di quota. Guardando, invece, al periodo gennaio-novembre 2025, Leapmotor ha ottenuto il 5,6% di quota di mercato tra le vetture elettriche. Tra i modelli, sempre in evidenza la T03 che, nei primi 11 mesi dell’anno, è al secondo posto nella classifica delle citycar elettriche con il 27,9% di quota.