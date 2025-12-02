Nuova Jeep Compass ibrida, l'offerta con finanziamento: sconto, rate ed interessi

La nuova Jeep Compass ha fatto da poco il suo debutto sul mercato italiano. Tutta nuova, poggia sulla piattaforma STLA Medium ed è proposta adesso in versioni Mild Hybrid e 100% elettriche. Più avanti arriverà anche la Plug-in. Si tratta di un modello su cui la casa automobilistica punta molto e che abbiamo già avuto modo di provare strada (qui la nostra recensione). Il modello Myld Hybrid che abbiamo provato è il protagonista di un’offerta con finanziamento che la casa automobilistica propone per tutto il mese di dicembre (fino al 23 dicembre esattamente). Promozione che, però, è riservata solamente a chi rottama o permuta un’auto.

LA NUOVA JEEP COMPASS

Nuova Jeep Compass misura 4,55 m lunghezza x 1,9 m larghezza x 1,7 m altezza, con un passo di 2,8 m. Il volume del bagagliaio è di 550 litri. Il modello protagonista della promozione adotta un 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente un’unità elettrica da 29 CV. La batteria dispone di una capacità di 0,9 kWh. Potenza di sistema di 145 CV. Velocità massima di 188 km/h ed accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,3 secondi. I prezzi partono dai 39.900 euro della versione Altitude.

L’OFFERTA: SCONTO, RATE E INTERESSI

La promozione di Jeep sulla nuova Compass ibrida riguarda proprio l’allestimento Altitude che con permuta o rottamazione si potrà avere a 37.900 euro. Con un anticipo di 9.549 euro si potrà mettere nel garage di casa il SUV con rate da 249 euro al mese.

Rate mensili (35) da 249 euro

Anticipo: 9.549 euro

Rata finale: 25.306,76 euro

TAN (fisso) 5,99%, TAEG 7,39%

Di seguito i completi dettagli dell’offerta con finanziamento dedicata alla nuova Jeep Compass ibrida.