Nuova Toyota Aygo X versione base, cosa offre davvero in termini di equipaggiamento?

Toyota Aygo X si è rinnovata da poco con un restyling che oltre a dare una rinfrescata al look della citycar, ha introdotto una novità molto importane e cioè la motorizzazione Full Hybrid che solitamente troviamo sulla Yaris. La nuova Aygo X può adesso contare su di una motorizzazione non solo più potente ma anche maggiormente efficiente. Questo modello misura poco meno di 3,8 metri di lunghezza e continua a proporre forme da piccolo crossover. Nel nostro Paese è proposto negli allestimenti base (chiamato semplicemente Aygo X), Icon, Premium e GR Sport. I prezzi partono da 20.850 euro ma si può arrivare a sfiorare i 26.000 euro della GR Sport.

Dato che non ci sono differenze di motorizzazioni, volendo accontentarsi del modello base, cosa troveranno davvero i clienti? Per scoprirlo abbiamo fatto una simulazione con il configuratore.

TOYOTA AYGO X, ECCO LA VERSIONE BASE

Innanzitutto, il colore base, cioè quello proposto senza sovrapprezzo è il Super White. Toyota propone su questo allestimento due alternative ma bisogna prepararsi a spendere 800 euro in più. Niente cerchi in lega ma solo cerchi in acciaio da 17 pollici. La dotazione di serie prevede la presenza di fari anteriori alogeni e non a LED. Le luci diurne e i fari posteriori sono invece a LED. I retrovisori esterni sono regolabili elettricamente e riscaldati ma possono essere ripiegati solamente manualmente. Sull’allestimento base non è possibile disporre della colorazione bitone con tetto nero a contrasto.

Saliamo a bordo dove troviamo un abitacolo caratterizzato da rivestimenti in tessuto nero. Dietro al volante multifunzione c’è la strumentazione digitale da 7 pollici. Tuttavia, centralmente sulla plancia trova posto un display da 9 pollici per il sistema infotainment (Apple CarPlay e Android Auto presenti), contro quello più completo da 10,5 pollici delle versioni top di gamma. La dotazione di serie prevede il climatizzatore automatico monozona e un sistema audio a 4 altoparlanti. Niente smart digital key e nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Presente comunque un competo pacchetto di sistemi ADAS che include anche la retrocamera, il cruise control adattivo e tutto quanto previsto dal pacchetto Toyota Safety Sense. La versione base non ha accesso ad alcuni pacchetti di personalizzazione come il Look Pack e il Tech Pack.