Nuova Toyota Aygo X Hybrid, partita la produzione: tutte le versioni e prezzi

La nuova Toyota Aygo X Hybrid è entrata ufficialmente in produzione presso lo stabilimento di Kolin, nella Repubblica Ceca. La piccola Full Hybrid di segmento A si appresta quindi ad arrivare nei mercati europei. Le prime consegne sono infatti previste a partire dal mese di dicembre per poi entrare a regime all’inizio del 2026. La city car giapponese aveva ricevuto un profondo aggiornamento alla fine di settembre, un restyling che oltre a diverse novità di design aveva introdotto la motorizzazione ibrida della Yaris al posto di quella precedente a benzina. Dunque, un powertrain più potente, in grado di migliorare le prestazioni della Aygo X ma allo stesso tempo pure più efficiente.

TOYOTA AYGO X: NUOVO MOTORE FULL HYBRID

Ricordiamo alcune delle principali caratteristiche della nuova Toyota Aygo X. La city car misura 3.776 mm lunghezza x 1.740 mm larghezza x 1.525 mm altezza, con un passo di 2.430 mm. Con il restyling, i tecnici Toyota hanno rivisto soprattutto il frontale reso più moderno e sportiveggiante, caratterizzato da nuovi fari collegati tra loro da una sottile striscia grigia. Nuovi sono pure la calandra ed il paraurti. Anche l’abitacolo è stato rivisto e adesso troviamo un nuovo quadro strumenti con schermo da 7 pollici, mentre al centro della plancia è collocato il display del sistema infotainment che è stato reso più reattivo e che raggiunge i 10,5 pollici negli allestimenti top di gamma, mentre è da 9 pollici sugli altri. In ogni caso, per chi cerca un look ancora più sportivo c’è la Aygo X GR Sport.

La novità più importante riguarda però il powertrain, il Full Hybrid della Toyota Yaris. Via il vecchio motore 3 cilindri di un litro di cilindrata da 72 CV per far posto ad un powertrain da 116 CV. Parlando delle prestazioni, da 0 a 100 km/h servono adesso 9,2 secondi, mentre la velocità massima arriva a 172 km/h.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Toyota Aygo X Hybrid è proposta in Italia negli allestimenti base (chiamato semplicemente Aygo X), Icon, Premium e GR Sport. I prezzi? Si parte da 20.850 euro.