BATTERYstart 200 di OSRAM, un booster per l’auto che è anche un powerbank

A chi non è mai capitato di trovarsi con l’auto che non parte a causa della batteria scarica? Un problema comune, soprattutto d’inverno, ma che può essere facilmente risolto senza dover far ripartire l’auto a spinta o sperare di trovare qualcuno che abbia i cavi nel bagagliaio dell’auto. La soluzione è l’OSRAM BATTERYstart 200, un avviatore d’emergenza al litio compatto e leggero ora in offerta con il 48% di sconto a meno di 80€.

A quasi metà prezzo è un vero affare

Questo modello è uno dei più pratici da tenere sempre in auto. Pesa appena 300 grammi e ha dimensioni contenute, proprio come un tradizionale power bank o un hard disk esterno, tanto da poter essere riposto nel vano portaoggetti. All’occorrenza, però, è in grado di fornire fino a 500 A di picco, sufficienti per avviare la maggior parte delle automobili e delle moto con batteria a 12 V.

A rendere interessante questo dispositivo non è solo la funzione di avviamento. L’OSRAM BATTERYstart 200, infatti, integra anche la funzione di powerbank, con uscita USB, utile per ricaricare uno smartphone, una fotocamera o qualsiasi dispositivo portatile durante i viaggi. Un’aggiunta che può tornare molto comoda anche in situazioni quotidiane, non necessariamente d’emergenza. Nella confezione è inclusa una custodia, utile per tenerlo sempre ordinato e pronto all’uso.

Tra i vantaggi principali c’è la sicurezza. I morsetti intelligenti regolano in automatico l’alimentazione e proteggono da inversioni di polarità, sovratensione e cortocircuiti. In più, è presente una torcia LED integrata, che consente di intervenire anche di notte o in condizioni di scarsa visibilità. La batteria interna da 6.000 mAh si ricarica in circa due ore tramite micro USB.

Se gli avviatori di emergenza tornano utili solo nelle situazioni critiche, un power bank è un accessorio indispensabile ogni giorno, soprattutto per chi guida spesso. Basta pensare a quanto velocemente si scarica lo smartphone quando viene usato come navigatore o per ascoltare musica in streaming.

Per chi cerca una soluzione compatta, multifunzione e facile da usare, il BATTERYstart 200 di OSRAM è uno degli strumenti più pratici oggi disponibili. È uno strumento utilissimo per chi vuole un dispositivo d’emergenza da tenere sempre in macchina, pronto all’uso con la sola pressione di un tasto.