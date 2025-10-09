Nuova Toyota Aygo X ibrida, al via gli ordini in Italia: allestimenti e prezzi

Con il restyling, Toyota Aygo X ha ricevuto un importante aggiornamento. Oltre ad un look rivisto, è arrivata un’importante novità di motore. Infatti, la casa automobilistica ha deciso di “trapiantare” il powertrain Full Hybrid della Yaris sotto al cofano della piccola Aygo X. In questo modo è stato possibile migliorare sia le prestazioni ma anche i consumi della city car. Adesso, Toyota ha aperto gli ordini della nuova Aygo X restyling con motore ibrido. Dunque, con il via della fase commerciale sono stati comunicati maggiori dettagli sugli allestimenti e sui prezzi di listino.

NUOVO MOTORE FULL HYBRID

Nuova Toyota Aygo X, lunga appena 3,77 metri, può contare sul motore 1.5 Full Hybrid da 116 CV (44 CV in più rispetto all’attuale versione benzina). Parlando delle prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono adesso 9,2 secondi, mentre la velocità massima arriva a 172 km/h. Peso contenuto in circa 1.100 kg e dimensioni estremamente compatte, rendono questa city car agile negli spostamenti in ambito urbano. Toyota parla di una riduzione dei consumi del 25% rispetto al modello a benzina. In numeri si traduce in consumi pari a 3,7 litri per 100 km con emissioni di 85 g/km di CO2 (WLTP).

ALLESTIMENTI

Si potrà scegliere la nuova Toyota Aygo X negli allestimenti base (chiamato semplicemente Aygo X), Icon, Premium e GR Sport. L’ultimo, in particolare, permette di dare alla city car un aspetto più sportiveggiante. Per quanto riguarda la dotazione di serie, sin dalla versione base troviamo, tra le altre cose, Climatizzatore automatico mono-zona, strumentazione digitale da 7 pollici, sistema audio a 4 altoparlanti, infotainment da 9 pollici, interni in tessuto nero, cerchi in acciaio da 17 pollici e una ricca suite di sistemi ADAS grazie alla presenza del Toyota Safety Sense. La casa automobilistica offre anche alcuni specifici pacchetti che permettono di arricchire la dotazione della city car: Easy Pack, Look Pack e Tech Pack.

PREZZI

Quanto costa la nuova Toyota Aygo X Hybrid 115? I prezzi partono da 20.850 euro chiavi in mano. Le prime consegne sono previste a partire dal mese di dicembre. In questa fase di lancio, grazie al contributo delle concessionarie, il prezzo scende a 17.950 euro in caso di permuta o rottamazione. Toyota introduce inoltre “Connessa", una polizza danni pensata per Aygo X Hybrid che si adatta automaticamente al luogo in cui l’auto è parcheggiata. Come funziona?