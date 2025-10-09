Torna la CUPRA Formentor VZ5: motore 5 cilindri da 390 CV per divertirsi

Torna la CUPRA Formentor VZ5 con un’esclusiva versione in edizione limitata che sarà prodotta in 4.000 esemplari. Il SUV della casa automobilistica spagnola torna nuovamente a “mostrare i muscoli" con una versione speciale nata per offrire altissime prestazioni. Nuova CUPRA Formentor VZ5 entrerà in produzione nel primo trimestre del 2026 presso lo stabilimento di Barcellona.

MOTORE 5 CILINDRI

Sotto il cofano del SUV spagnolo c’è sempre il motore 5 cilindri 2,5 litri TSI in grado di erogare ben 390 CV e 480 Nm abbinato al cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti. C’è pure la trazione integrale oltre al Torque Splitter. La casa automobilistica non fornisce informazioni per quanto riguarda le prestazioni della nuova Formentor VZ5. Rispetto alla precedente VZ5 la potenza del motore non è cambiata e quindi anche le prestazioni dovrebbero essere del tutto simili. Dunque, parliamo di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,2 secondi e di una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Dovrebbe essere presente anche la speciale modalità di guida “Drift" che permette di divertisti ancora di più. Insomma, CUPRA Formentor VZ5 nasce per far divertire tutti coloro che avranno al fortuna di poterla guidare.

LOOK PIÙ SPORTIVO

CUPRA Formentor VZ5 si riconosce anche per una serie di dettagli estetici che contribuiscono a rendere il suo look più sportiveggiante. Per esempio, il paraurti anteriore è stato rivisto e dispone adesso di un nuovo splitter con il logo VZ5. Troviamo poi passaruota più larghi e un paraurti posteriore e un diffusore ridisegnati. Dietro c’è anche un impianto di scarico con 4 terminali in color rame. La dotazione di serie prevede pure specifici cerchi in lega da 20 pollici con dettagli in color rame. Nuova CUPRA Formentor VZ5 si potrà avere nelle colorazioni Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt ed Enceladus Grey Matt.

Per quanto riguarda l’abitacolo, CUPRA parla di sedili sportivi, illuminazione ambientale ed altri dettagli che contribuiscono a rendere più raffinato e sportivo l’ambiente interno del SUV.

PREZZI

CUPRA non ha ancora comunicato il listino italiano e non sappiamo nemmeno quanti esemplari della nuova CUPRA Formentor VZ5 saranno destinati al nostro mercato. Ne sapremo di più nei prossimi mesi. Ricordiamo, comunque, che la vecchia edizione speciale Formentor VZ5 Bat era stata proposta un paio di anni fa a 78.000 euro.