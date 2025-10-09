Emissioni CO2, Federauto appoggia l'iniziativa Italia-Germania per la revisione delle regole UE

Federauto appoggia l’iniziativa congiunta di Italia e Germania nel chiedere alla Commissione Europea la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri. I concessionari italiani apprezzano e condividono il testo della lettera inviata dai ministri dei due Paesi e cioè Adolfo Urso e Katherina Reiche. Di questa lettera abbiamo scritto pochi giorni fa. Nel testo, si chiede sostanzialmente un cambio di rotta da parte dell’Unione Europea. Insomma, bisogna puntare su di una transizione verde che deve essere davvero sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, andando a superare le ideologie. Il tutto deve essere fatto in tempi rapidi in quanto la concorrenza sta correndo. Bisogna quindi agire subito per non perdere inutilmente tempo.

Posizione che quindi Federauto approva e sottoscrive e al riguardo, il presidente dell’associazione Massimo Artusi, ha commentato:

La richiesta di favorire l’apertura a tecnologie diverse, consentendo l’impiego di carburanti rinnovabili dopo il 2035, anche per svilupparne la possibilità di impiego in motorizzazioni ibride rappresenta una posizione ragionevole che anziché agganciarsi a preconcetti ideologici e dirigisti, come la scelta fin qui perseguita basata sulla soluzione unica del full electric, tiene pragmaticamente conto dell’andamento del mercato.

SI ALLA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA

Insomma, bisogna puntare sulla neutralità tecnologica, un’indicazione che del resto Federauto assieme ad altre associazioni del settore automotive aveva già indicato da tempo.

Non a caso, si tratta di proposte analoghe a quelle contenute nel Position Paper inviato alla Commissione da Federauto e dall’organizzazione europea dei concessionari del settore automotive, AECDR, che – per il loro posizionamento strategico nella filiera e per la loro presenza diffusa sul territorio a supporto dei clienti – colgono prima e meglio di altri soggetti la sensibilità del mercato.

L’auspicio, per l’associazione che riunisce le concessionarie italiane, è che la Commissione Europea voglia presentare la sua proposta di revisione del regolamento entro la fine dell’anno, accogliendo le richieste dei ministri italiano e tedesco.