Noleggio auto a ottobre: una selezione di proposte della compagnia Locauto
Dalla Sardegna al Piemonte, passando per l'intramontabile Toscana : ecco tre proposte di Locauto Rent per un noleggio auto a ottobre.
Il mese di ottobre rimane uno dei più gettonati tra i viaggiatori italiani per una vacanza on the road. Tra le mete preferite si annoverano la Sardegna, dove è ancora possibile godere di giornate tipicamente estive, il Piemonte per un tour delle Langhe, più l’intramontabile Toscana.
Oltre alla destinazione, un’altra scelta importante è quella della compagnia di autonoleggio, con l’obiettivo, come tutti gli anni, di risparmiare il più possibile, senza comunque scendere a compromessi con l’affidabilità del servizio. Ecco perché una delle soluzioni più indicate porta all’azienda di autonoleggio italiana Locauto, in grado di soddisfare le richieste della stragrande maggioranza di persone.
Dal noleggio per neopatentati alla possibilità di ritirare l’auto a noleggio senza passare per il banco del check-in, fino all’assenza del deposito cauzionale sulla carta di credito al momento del ritiro dell’automobile: sono tanti i punti di forza di Locauto, a cui si aggiungono le tariffe concorrenziali.
Alcune proposte di Locauto per il noleggio auto a ottobre
Come promesso all’inizio, ecco una serie di proposte della compagnia Locauto per un noleggio di sette giorni. I prezzi che vedete qui sotto includono le coperture base per furto e danni, più gli oneri di circolazione e il chilometraggio illimitato.
Aeroporto di Cagliari – Ritiro 17 ottobre e Consegna 24 ottobre
- Toyota Aygo o modelli simili a 737,37 euro invece di 921,71 euro tramite pagamento online
- Fiat Panda o modelli simili a 787,62 euro invece di 984,53 euro tramite pagamento online
- Opel Corsa o modelli simili a 870,11 euro invece di 1.087,64 euro tramite pagamento online
Aeroporto di Torino – Ritiro 17 ottobre e Consegna 24 ottobre
- Toyota Aygo o modelli simili a 121,17 euro invece di 151,46 euro con pagamento online
- Fiat Panda o modelli simili a 128,29 euro invece di 160,36 euro con pagamento online
- Opel Corsa o modelli simili a 143,59 euro invece di 179,49 euro con pagamento online
Aeroporto di Pisa – Ritiro 17 ottobre e Consegna 24 ottobre
- Toyota Aygo o modelli simili a 193,42 euro invece di 241,77 euro tramite pagamento online
- Fiat Panda o modelli simili a 205,59 euro invece di 256,99 euro tramite pagamento online
- Opel Corsa o modelli simili a 209,49 euro invece di 261,86 euro tramite pagamento online