Cerca

Noleggio auto a ottobre: una selezione di proposte della compagnia Locauto

Dalla Sardegna al Piemonte, passando per l'intramontabile Toscana : ecco tre proposte di Locauto Rent per un noleggio auto a ottobre.

Noleggio auto a ottobre: una selezione di proposte della compagnia Locauto
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 ott 2025

Il mese di ottobre rimane uno dei più gettonati tra i viaggiatori italiani per una vacanza on the road. Tra le mete preferite si annoverano la Sardegna, dove è ancora possibile godere di giornate tipicamente estive, il Piemonte per un tour delle Langhe, più l’intramontabile Toscana.

Oltre alla destinazione, un’altra scelta importante è quella della compagnia di autonoleggio, con l’obiettivo, come tutti gli anni, di risparmiare il più possibile, senza comunque scendere a compromessi con l’affidabilità del servizio. Ecco perché una delle soluzioni più indicate porta all’azienda di autonoleggio italiana Locauto, in grado di soddisfare le richieste della stragrande maggioranza di persone.

Dal noleggio per neopatentati alla possibilità di ritirare l’auto a noleggio senza passare per il banco del check-in, fino all’assenza del deposito cauzionale sulla carta di credito al momento del ritiro dell’automobile: sono tanti i punti di forza di Locauto, a cui si aggiungono le tariffe concorrenziali.

Noleggia un’auto con Locauto

ingrandisci immagine

Alcune proposte di Locauto per il noleggio auto a ottobre

Come promesso all’inizio, ecco una serie di proposte della compagnia Locauto per un noleggio di sette giorni. I prezzi che vedete qui sotto includono le coperture base per furto e danni, più gli oneri di circolazione e il chilometraggio illimitato.

Aeroporto di Cagliari – Ritiro 17 ottobre e Consegna 24 ottobre

  • Toyota Aygo o modelli simili a 737,37 euro invece di 921,71 euro tramite pagamento online
  • Fiat Panda o modelli simili a 787,62 euro invece di 984,53 euro tramite pagamento online
  • Opel Corsa o modelli simili a 870,11 euro invece di 1.087,64 euro tramite pagamento online

Aeroporto di Torino – Ritiro 17 ottobre e Consegna 24 ottobre

  • Toyota Aygo o modelli simili a 121,17 euro invece di 151,46 euro con pagamento online
  • Fiat Panda o modelli simili a 128,29 euro invece di 160,36 euro con pagamento online
  • Opel Corsa o modelli simili a 143,59 euro invece di 179,49 euro con pagamento online

Aeroporto di Pisa – Ritiro 17 ottobre e Consegna 24 ottobre

  • Toyota Aygo o modelli simili a 193,42 euro invece di 241,77 euro tramite pagamento online
  • Fiat Panda o modelli simili a 205,59 euro invece di 256,99 euro tramite pagamento online
  • Opel Corsa o modelli simili a 209,49 euro invece di 261,86 euro tramite pagamento online
Noleggia un’auto con Locauto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
4
Rinnovo polizza auto, inizia a risparmiare con una nuova assicurazione online
13
Prima è tra le assicurazioni online più convenienti per rinnovare la polizza auto
6
Nuova polizza per auto e moto: con Verti sconti fino al 36%
30
Pneumatici online per tutti a prezzi competitivi: la rivoluzione di Gommadiretto.it
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.