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Citroen ë-C3 Urban Range: l'elettrica con prezzo da 18.900 euro

La Citroën ë-C3 Urban Range rivoluziona la città con batteria da 30 kWh, 113 CV e garanzia fino a 8 anni con "We Care".

Citroen ë-C3 Urban Range: l'elettrica con prezzo da 18.900 euro
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Riccardo Mantica
Riccardo Mantica
Pubblicato il 27 apr 2026

C’è una promessa che Citroën porta avanti da oltre un secolo. Quella di democratizzare l’auto, rendendola un oggetto semplice, concreto e alla portata di chiunque. Oggi, quella promessa viene ulteriormente mantenuta con il lancio della nuova ë-C3 Urban Range. Una nuova versione pensata in maniera specifica per chi vive la città e cerca il passaggio all’elettrico senza barriere, né tecnologiche né economiche.

Il biglietto da visita? Grazie alla promozione di lancio valida fino al 30 aprile 2026, il modello è offerto a un prezzo di 18.900 euro, posizionandosi quindi come una delle alternative più interessanti del mercato attuale. Il listino (senza promozioni) della nuova elettrica prevede due versioni:

  • ë-C3 Urban Range 30 kWh You: da 20.400 euro;
  • ë-C3 Urban Range 30 kWh Plus: da 23.900 euro.

Agile, leggera e pensata per la città

Non tutte le auto elettriche hanno bisogno di batterie enormi e pesanti. La ë-C3 “Urban Range" nasce da un’analisi pragmatica della quotidianità. Quindi, casa, lavoro, scuola e tempo libero. Posizionata nel segmento B, è lunga 4,02 metri, larga 1,76 metri, alta 1,58 con un passo di 2,54 metri che consente il trasporto di 5 passeggeri. Sotto il cofano batte un piccolo cuore elettrico da 113 CV alimentato da una batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 30 kWh (la ë-C3 ha una batteria da 44 kWh).

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I numeri raccontano di un’auto perfettamente bilanciata per l’ambiente urbano:

  • Autonomia: oltre 300 km nei tragitti cittadini (200 km nel ciclo misto WLTP).
  • Guida: reattiva e fluida, ideale per districarsi nel traffico.
  • Ricarica: ricarica rapida dal 20% all’80% in corrente continua fino a 30 Kw in 36 minuti, 2h48 minuti con una WallBox da 7,4k.

Un tassello fondamentale nella strategia Citroën

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Prodotta interamente in Europa, la “Urban Range" (disponibile a partire dall’allestimento YOU) non è un esperimento isolato, ma parte di un ecosistema elettrico completo. Si colloca di fatto strategicamente tra la Citroën Ami, regina della micro-mobilità, e la versione della ë-C3 da 320 km di autonomia, dedicata a chi percorre regolarmente tratti extraurbani più lunghi. Due gli allestimenti disponibili: You appunto, più essenziale, e la versione Plus, dotata di head-up display, touchscreen da 10,25 pollici compatibile anche in wireless con Apple CarPlay e Android Auto, e climatizzatore automatico. Buona la capacità del bagagliaio che va da 310 fino a circa 1200 litri.

Questa strategia sta già dando i suoi frutti in Italia. Citroën è infatti oggi stabilmente sul podio delle vendite elettriche con una quota di mercato dell’8% tra le vetture passeggeri, in forte crescita rispetto allo scorso anno. La Nuova ë-C3, in particolare, si conferma la regina del suo segmento, seguita dal successo del SUV ë-C3 Aircross.

“We Care”: la serenità viaggia insieme all’auto

Uno dei maggiori ostacoli all’acquisto di un’auto elettrica è il timore sulla durata nel tempo. Citroën risponde con il programma “Citroën We Care", che trasforma il concetto di assistenza in una vera promessa di serenità.

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La copertura può arrivare fino a 8 anni o 160.000 km. Il meccanismo è semplice. Ogni volta che si effettua la manutenzione ordinaria presso la rete ufficiale Citroën, la garanzia sui principali componenti meccanici si rinnova automaticamente fino al tagliando successivo. È un impegno concreto che mette al centro l’automobilista, accompagnandolo passo dopo passo verso la mobilità sostenibile.

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