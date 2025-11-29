Nuova Citroen C3 elettrica, per la versione più economica 200 km di autonomia: specifiche e prezzi

Citroen C3 piace molto ed è tra le auto vetture più vendute in assoluto in Italia. Benzina, ibrida e 100% elettrica, la casa automobilistica ha deciso di proporre questo modello con diverse opzioni di motorizzazioni per accontentare tutte le necessità dei clienti. In particolare, il modello elettrico era stato presentato con un unico powertrain, un motore da 113 CV alimentato da una batteria LFP da 44 kWh per un’autonomia di 320 km WLTP. Citroen aveva promesso che in futuro sarebbe arrivata anche una versione entry level con una batteria di minore capacità per poterla offrire ad un prezzo ancora più accessibile. Questo modello, dopo essere apparso in alcuni Paesi europei ha fatto la sua comparsa in Italia in occasione degli incentivi auto elettriche 2025. La casa automobilistica non è poi tornata sull’argomento per raccontare più dettagli sulla vettura.

Sul configuratore italiano al momento la Citroen e-C3 “Urban Range” non è ancora presente. Tuttavia, la troviamo nei listini con tutte le sue complete caratteristiche tecniche.

PENSATA SOLO PER LA CITTÀ

Rispetto alla e-C3 che già conosciamo, questo modello cambia essenzialmente solo per la batteria e per la minore autonomia con un pieno di energia. Il motore elettrico è sempre quello da 113 CV. In questo caso, però, ad alimentarlo c’è una batteria ancora del tipo LFP ma con una capacità di 30 kWh. L’autonomia? 204 km secondo il ciclo WLTP, 300 km nel ciclo cittadino. Insomma, una percorrenza limitata ma questa versione è pensata per un utilizzo prevalentemente in ambito urbano. Di serie c’è un caricatore monofase da 7,4 kW (11 kW opzionale). C’è il supporto per la ricarica rapida. Citroen afferma che da una colonnina in corrente continua da 100 kW è possibile passare dal 20% all’80% della capacità in 36 minuti.

Le prestazioni? Nonostante la potenza sia la medesima del modello con la batteria più grande, le prestazioni sono leggermente inferiori. Per accelerare da 0 a 100 km/h servono 11,6 secondi (10,4 secondi il modello con batteria da 44 kWh). La velocità massima, invece, raggiunge i 125 km/h (132 km/h il modello con batteria da 44 kWh). In ogni caso, prestazioni più che sufficienti per un utilizzo cittadino dove la Citroen C3 elettrica può muoversi agilmente.

Per il resto, la nuova Citroen e-C3 “Urban Range" non differisce dal modello con batteria di maggiore capacità. Dimensioni di 4.015 mm lunghezza x 1.755 mm larghezza x 1.575 mm altezza, con un passo di 2.540 mm. Il bagagliaio dispone di una capacità di 310 litri.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Citroen e-C3 “Urban Range” è proposta negli allestimenti YOU e Plus. La versione base presenta una dotazione di serie essenziale dato che manca addirittura l’infotainment. Al suo posto troviamo un supporto per smartphone per poterlo utilizzare come una sorta di computer di bordo. I prezzi? Si parte da 20.490 euro.