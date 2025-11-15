Nuova Citroen C3 a benzina, in offerta da 49 euro al mese con finanziamento

Nuova Citroen C3 piace molto in Italia e i numeri di vendita mostrano che questo modello è sempre ai vertici del suo segmento. Non solo, è anche tra le vetture più vendute in assoluto nel nostro Paese. Questo successo è merito anche di una completa gamma di motorizzazioni che spazia dall’endotermico all’elettrico. Per tutto il mese di novembre, il modello a benzina è proposto da Citroen con un’offerta legata al finanziamento che permette di mettere le mani sulla C3 con rate da 49 euro al mese. Vediamo i dettagli della proposta della casa automobilistica francese.

CITROEN C3 A BENZINA

La protagonista dell’offerta è la Citroen C3 Turbo 100 S&S in allestimento YOU il cui prezzo di listino è di 16.400 euro. Modello dotato del noto motore PureTech turbo benzina 3 cilindri di 1,2 litri che in questa configurazione eroga 100 CV. Unità abbinata ad un cambio manuale a 6 rapporti. La dotazione di serie di questo modello include, tra le altre cose, sensori di parcheggio posteriori, Citroen Head Up Display e sospensioni Citroen Advanced Comfort. Per la versione YOU niente infotainment ma uno supporto per smartphone per trasformare il proprio dispositivo mobile in una sorta di computer di bordo.

L’OFFERTA

Fino alla fine di novembre, Citroen C3 Turbo 100 S&S in allestimento YOU si potrà avere a 14.900 euro in caso di finanziamento. Con un anticipo di 5.358 euro si potrà metterla nel garage di casa con rate da 49 euro.

35 rate da 49 euro

TAN (fisso) 3,99%, TAEG 7,2%

Anticipo 5.358 euro

Rata Finale 9.815 euro

Valida fino al 30 Novembre 2025

Listino 16.400 euro

Sconto 1.500 euro

Prezzo in Promozione 14.900 euro

Prezzo con finanziamento SimplyDrive Promo oltre oneri finanziari: 14.900 euro

Di seguito tutte le condizioni economiche.

Anticipo 5.358 euro – Importo Totale del Credito 9.813 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 11.555,82 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 1.196,7 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 25,52 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 49 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 9.815,3 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euro /anno. TAN (fisso) 3,99%, TAEG 7,2%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Attenzione, però, nelle note Citroen specifica che l’offerta è valida solo per la clientela privata in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0, Euro 1 e Euro 2 e solo per contratti stipulati e immatricolazioni fino al 30 Novembre 2025, non cumulabile con altre iniziative in corso.