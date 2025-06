Citroen C3, continua a crescere il successo sul mercato italiano

Da quando è arrivata sul mercato italiano, la nuova Citroen C3 ha immediatamente ottenuto un buon successo grazie a vendite che continuano a crescere, posizionandola tra i modelli più venduti in assoluto. Del resto, i numeri di UNRAE sono piuttosto chiari. A maggio 2025 sono state immatricolate 3.232 nuove Citroen C3 e nel cumulato dei primi 5 mesi dell’anno, ci sono state 23.356 nuove registrazioni. Questi numeri la posizionano nelle primissime posizioni del segmento dei B-SUV. Non solo, guardando più nello specifico, scopriamo che a maggio 2025 è stata pure il modello a benzina più venduto in assoluto. Prima anche nel cumulato delle auto a benzina. Bene anche la versione elettrica, Citroen e-C3, che è stata la terza BEV più venduta in assoluto a maggio. Nei primi 5 mesi dell’anno, è addirittura seconda, appena dietro alla Tesla Model 3. Nel periodo gennaio – maggio, la Citroen C3 è la quarta auto più venduta in assoluto in Italia.

CITROEN C3: BENZINA, IBRIDA ED ELETTRICA

Grazie al successo della C3, Citroen sta crescendo sul mercato italiano. Il market share dei primi cinque mesi dell’anno è del 4,1%, con una crescita dello 0,2% nel canale privati rispetto allo stesso periodo del 2024. Inoltre, sempre in questo periodo, la casa automobilistica ha raggiunto una quota dell’8,1% nel comparto delle vetture 100% elettriche.

La nuova Citroen C3 punta molto su di una gamma completa che include diverse opzioni di alimentazioni per accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti. L’auto può essere infatti scelta con motori benzina, ibridi (Mild Hybrid) e in una versione 100% elettrica.

Più nel dettaglio, il modello di casa Citroen può contare innanzitutto su di un motore 3 cilindri turbo da 1,2 litri con una potenza di 100 CV (75 kW), abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. C’è poi la versione Hybrid, in realtà Mild Hybrid, che offre un motore 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV (75 kW) abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti che integra al suo interno un’unità elettrica da 29 CV (21 kW). La potenza massima di sistema arriva a quota 110 CV. Ci si può muovere anche in modalità solo elettrica ma solo a bassa velocità e per brevi tratti. Infine, in gamma è presente Citroen e-C3 con un’unità da 113 CV (83 kW) alimentata da una batteria LFP con una capacità di 44 kWh per una percorrenza di 320 km secondo il ciclo di omologazione WLTP.

CITROEN C3: PREZZI

La city car francese parte da 15.900 euro per la 1.2 a benzina, da 20.550 euro per l’ibrida e da 23.900 euro per l’elettrica.