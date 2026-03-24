Formula E, Citroën continua: ufficiale l'impegno per l'era GEN4

Citroën continuerà a correre in Formula E. E lo farà anche con l’arrivo della nuova era GEN4. La conferma è arrivata a Madrid. Esattamente alla vigilia della sesta gara stagionale e direttamente dal CEO Xavier Chardon.

Una decisione coerente con la strategia elettrica

La presenza nel Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E è evidente che non può essere considerata un’operazione di facciata. Per Citroën rappresenta uno strumento tecnico e industriale. Utile a sviluppare soluzioni che poi finiscono, piano piano, sulle auto di tutti i giorni.

Chardon lo ha spiegato in modo chiaro. L’innovazione deve essere utile, non teorica. E la GEN4, sotto questo aspetto, sarà un passaggio importante. Più prestazioni, più efficienza, più pressione sul lato tecnologico. Insomma, non proprio una passeggiata. Il legame con il motorsport, tra l’altro, non è una novità per il marchio. Fa parte della sua storia, e questa scelta va letta proprio in continuità con quel percorso.

Madrid banco di prova anche fuori dalla pista

Il weekend spagnolo non è stato solo gara. Madrid ha rappresentato anche un momento chiave per rafforzare la presenza del brand in un mercato considerato strategico. Al Circuito del Jarama è stata esposta una showcar Citroën Racing, mentre in città uno showrun ha portato la Formula E tra la gente, con Tatiana Calderón al volante.

Parallelamente, Citroën ha organizzato un evento in uno dei suoi concessionari storici. Il tutto coinvolgendo piloti come Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy. Presenza forte anche nel Fan Village, con spazi dedicati a partner, media e ospiti. Oltre a una tribuna riservata che ha raccolto centinaia di invitati tra rete e appassionati.

Trasferire tecnologia su strada

Con l’avvicinarsi della GEN4, il punto centrale resta di fatto uno. Usare l’esperienza in pista per accelerare lo sviluppo tecnologico. Quindi non solo competizione. Ma un passaggio concreto dentro un percorso di respiro più ampio.

Citroën in sostanza punta a sfruttare la Formula E come laboratorio avanzato. Per migliorare prestazioni, gestione dell’energia ed efficienza dei sistemi elettrici. Tutte cose che, prima o poi, devono tradursi in vantaggi reali. Poi, chiaro, la pista farà la sua parte e dirà quanto saranno competitivi. Però la direzione è tracciata. Si resta dentro e si lavora.