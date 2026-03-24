Ligier Myli 2026: le versioni e i prezzi della microcar elettrica e diesel

Ligier apre gli ordini della nuova Myli in Italia. La microcar francese, uno dei riferimenti per le versioni endotermiche dei quadricicli più venduti nel nostro Paese, si rinnova per il 2026 con una strategia inedita: non più un modello unico, ma due versioni dalla personalità distinta. Si chiamano Myli Lab e Myli Max e rispondono a esigenze diverse, pur condividendo la stessa base.

Ligier Myli Lab

La Lab è la versione orientata allo stile. Arriva con un look total black di serie (livrea Nero Intenso, loghi opachi, copricerchi carbon-look da 13") e una plancia ridisegnata pensata per chi usa lo smartphone come estensione naturale della propria quotidianità. Il tablet touch da 10" con Apple CarPlay e Android Auto è disponibile come optional.

Con il lancio della piattaforma e-commerce Ligier Studio è possibile ordinare kit di adesivi premium per la carrozzeria oppure caricare le proprie grafiche. I kit sono prodotti in vinile laminato da Kutvek, con garanzia biennale. Chi vuole spingersi oltre nella personalizzazione può accedere a Ligier Co-Lab, un laboratorio creativo digitale alimentato dall’intelligenza artificiale che permette di disegnare grafiche personalizzate con i design più apprezzati dalla community entrano poi nel catalogo ufficiale di Ligier Studio.

Myli Max

Il punto di forza della versione Max è il sistema Flex-IT. Il sedile passeggero si abbatte completamente, portando la capacità di carico a 1,2 metri cubi con una lunghezza utile di 1,5 metri. Cerchi in lega neri da 14", vetri elettrici, audio Bluetooth e cappelliera rigida sono di serie. Tre le colorazioni disponibili: Rosso Toledo, Grigio Grafite e Bianco Ghiaccio.

Motorizzazioni e prezzi

Entrambe le versioni sono disponibili con tre motorizzazioni: elettrica con batteria da 6 kWh, elettrica L7 con batteria da 11 kWh (velocità massima 75 km/h, autonomia dichiarata 159 km in ciclo WMTC) e diesel REVO D+. Il motore diesel, con un serbatoio da 17 litri e consumi medi di 3 litri per 100 km, garantisce circa 550 km di autonomia.

Lab:

Elettrica 6 kWh: 11.249 euro

Diesel REVO D+: 12.849 euro

Elettrica L7 11 kWh: 13.999 euro

Max:

Elettrica 6 kWh: 13.499 euro

Diesel REVO D+: 14.499 euro

Elettrica 11 kWh: 15.999 euro

Le versioni a batteria sono attese per il secondo trimestre 2026, la diesel è già disponibile da febbraio. Per il lancio, sulla versione Lab è incluso un kit multimediale del valore di circa 1.000 euro.