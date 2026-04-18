Citroën C5 Aircross da maglia rosa: è l'auto del Giro d'Italia

Citroën ha consolidato il proprio legame con lo Stivale confermandosi auto ufficiale del Giro d’Italia e di tutte le competizioni ciclistiche organizzate da RCS Sport. In questa cornice, il SUV C5 Aircross sarà il mezzo protagonista lungo le strade della “Corsa Rosa”, partecipando inoltre alle Grandi Classiche e alle Gran Fondo previste dal calendario sportivo. La presenza del veicolo in questi eventi intende mostrare l’evoluzione del marchio verso soluzioni di mobilità concrete e vicine alle persone. Anche quando si parla di sport.

Come sottolineato da Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, la partnership riflette la filosofia del brand: “Con Nuovo SUV C5 Aircross portiamo al massimo livello la nostra idea di ammiraglia: un’auto pensata per offrire comfort, spazio e tecnologia in modo concreto e accessibile… È lo stesso approccio che guida anche il nostro impegno al fianco di RCS Sport e del Giro d’Italia: essere presenti sul territorio, vicini alle persone”.

Un SUV generoso

Dal punto di vista delle caratteristiche, il SUV si presenta con dimensioni generose e un passo di 2,78 metri, che si traduce in un’abitabilità interna migliorata, specialmente per quanto riguarda lo spazio per le ginocchia e la testa dei passeggeri posteriori. Il bagagliaio offre una capacità di carico versatile, che spazia da 565 a 1.668 litri, mantenendo lo stesso volume sia nelle versioni termiche che in quelle elettrificate. Il benessere a bordo è garantito dalle sospensioni Citroën Advanced Comfort, progettate per filtrare le irregolarità stradali e aumentare il piacere di guida.

Motori elettrificati

Nel contesto dinamico e variegato del Giro, dove l’efficienza deve sposarsi con la fluidità di marcia, la gamma motori della C5 Aircross offre soluzioni progettate per la transizione energetica. Il fulcro tecnologico è rappresentato dal sistema Hybrid da 145 CV, che abbina un propulsore benzina turbo di nuova generazione da 136 CV a un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico eDCT.

Questa configurazione è particolarmente efficace nei passaggi cittadini della corsa, dove permette di muoversi con il motore termico spento per oltre il 50% del tempo. Accanto all’ibrido tradizionale, la gamma include versioni ibride plug-in e motorizzazioni 100% elettriche.