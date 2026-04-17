Noleggio auto e furgoni: fino al 20% di sconto con le promo di aprile 2026 di Locauto

Con Locauto è possibile accedere a diverse promo per il noleggio di auto e furgoni: in questo momento, in particolare, la società propone alcune promo che garantiscono uno sconto del 10% sul canone di noleggio. Registrandosi al programma fedeltà MyLocauto Friends, però, è possibile arrivare fino al 20% di sconto. Sfruttando le offerte, che si sommano alla promo Deposito Cauzionale Zero, che permette di prenotare il noleggio senza blocco sulla carta, è possibile massimizzare i vantaggi. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Locauto, direttamente tramite il box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Locauto Come risparmiare con Locauto Locauto propone diverse promozioni per garantire un risparmio a chi è alla ricerca di un noleggio auto o furgone molto conveniente. Tra le iniziative disponibili troviamo: sconto del 10% sul canone di noleggio auto per tutte le prenotazioni effettuate entro il 19 aprile con ritiro del veicolo entro il 31 maggio

sul canone di per tutte le prenotazioni effettuate con ritiro del veicolo entro il 31 maggio sconto del 10% sul canone di noleggio di un furgone effettuando la prenotazione online e fissando il ritiro entro dicembre 2026

sul canone di effettuando la prenotazione online e fissando il ritiro entro dicembre 2026 fino al 20% di sconto con il programma MyLocauto Friends che garantisce sconti crescenti ai suoi utenti in base al numero di noleggi effettuati con Locauto; per raggiungere lo sconto massimo è necessario raggiungere il terzo livello del programma, ottenibile semplicemente effettuando almeno 6 noleggi in un anno con Locauto; il programma propone sconti anche sulle coperture assicurative e sui servizi aggiuntivi proposti ai clienti Tutte le promozioni di Locauto sono accessibili tramite il sito ufficiale, qui di sotto. La scelta e la prenotazione del veicolo possono essere effettuate in pochi passaggi, con una semplice procedura online, andando poi a fissare il ritiro nella data e nel luogo desiderato. È sempre possibile calcolare un preventivo gratuito, in modo da verificare l’impatto delle promozioni descritte sul prezzo effettivo del noleggio.

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