Addio colonnine affollate: con E.ON la ricarica smart parte direttamente da casa e costa meno

La ricarica dell’auto elettrica alle colonnine pubbliche può essere caratterizzata da due problemi ben precisi. Il primo è legato al rischio di trovare gli stalli di ricarica occupati, soprattutto nelle aree in cui ci sono poche colonnine. Il secondo, invece, è il prezzo al kWh, in genere decisamente più alto rispetto a quello a cui è possibile accedere con la ricarica domestica.

La soluzione per la ricarica

Gli automobilisti con un’auto elettrica, quindi, hanno la possibilità di minimizzare il costo di utilizzo del proprio veicolo puntando sulla ricarica domestica. Questa scelta, però, non è sufficiente per ridurre la spesa. È necessario, infatti, tagliare il costo dell’energia elettrica messa a disposizione dal proprio fornitore.

La soluzione giusta arriva da E.ON che mette a disposizione dei suoi utenti la tariffa E.ON Luce Drive Smarty. Si tratta di una tariffa indicizzata, con accesso al valore mensile del PUN, per la fornitura di elettricità a casa.

Nelle ore serali (dopo le 23), la domenica e nei giorni di festività nazionale, con questa tariffa non ci sono costi extra rispetto al PUN e, quindi, è possibile ricaricare l’auto elettrica sfruttando il prezzo all’ingrosso.

La funzione di ricarica intelligente concentra i consumi in fascia F3, in particolare per la ricarica del veicolo, portando a un risparmio concreto che può arrivare al 25%. Già solo questo vantaggio trasforma la spesa energetica in un vero e proprio investimento.

In aggiunta, E.ON propone uno sconto di 120 euro sulle bollette del primo anno, effettuando almeno 6 ricariche mensili da un minimo di 4 ore, utilizzando la funzione di monitoraggio Car Connect dell’App E.ON. L’offerta è disponibile per l’attivazione immediata tramite il sito di E.ON, accessibile qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di E.ON

E.ON Luce Drive Smarty è una proposta pensata per chi vuole contenere la spesa legata alla ricarica dell’auto elettrica. La componente energia segue un andamento variabile, aggiornato mensilmente sulla base del prezzo all’ingrosso italiano (PUN Index GME), a cui viene applicato un corrispettivo aggiuntivo definito dal fornitore.

Il contributo variabile cambia in base alla fascia oraria:

F1: 0,0055 €/kWh — dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00 (festivi esclusi)

F2: 0,0022 €/kWh — dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, oltre al sabato dalle 7:00 alle 23:00

F3: 0 €/kWh — dalle 23:00 alle 7:00 dal lunedì al sabato e per l’intera giornata di domenica e festivi

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è proprio l’assenza del corrispettivo variabile in fascia F3, che consente di sfruttare le ore notturne e i festivi per ridurre sensibilmente i costi di ricarica.

Nel caso di contatore monorario, viene invece applicata una tariffa unica pari a 0,0016 €/kWh su tutte le fasce. A questi importi si aggiunge il costo fisso per commercializzazione e vendita, pari a 10 euro al mese (120 euro l’anno).

L’offerta è disponibile di seguito.