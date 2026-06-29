Cerca

Addio colonnine affollate: con E.ON la ricarica smart parte direttamente da casa e costa meno

Con E.ON è possibile minimizzare il costo della ricarica domestica dell'auto elettrica e dire addio ai problemi con le colonnine di ricarica.

Addio colonnine affollate: con E.ON la ricarica smart parte direttamente da casa e costa meno
Vai ai commenti
Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 29 giu 2026
Aggiungi HDmotori come Fonte preferita su Google

La ricarica dell’auto elettrica alle colonnine pubbliche può essere caratterizzata da due problemi ben precisi. Il primo è legato al rischio di trovare gli stalli di ricarica occupati, soprattutto nelle aree in cui ci sono poche colonnine. Il secondo, invece, è il prezzo al kWh, in genere decisamente più alto rispetto a quello a cui è possibile accedere con la ricarica domestica.

La soluzione per la ricarica

Gli automobilisti con un’auto elettrica, quindi, hanno la possibilità di minimizzare il costo di utilizzo del proprio veicolo puntando sulla ricarica domestica. Questa scelta, però, non è sufficiente per ridurre la spesa. È necessario, infatti, tagliare il costo dell’energia elettrica messa a disposizione dal proprio fornitore.

La soluzione giusta arriva da E.ON che mette a disposizione dei suoi utenti la tariffa E.ON Luce Drive Smarty. Si tratta di una tariffa indicizzata, con accesso al valore mensile del PUN, per la fornitura di elettricità a casa.

Nelle ore serali (dopo le 23), la domenica e nei giorni di festività nazionale, con questa tariffa non ci sono costi extra rispetto al PUN e, quindi, è possibile ricaricare l’auto elettrica sfruttando il prezzo all’ingrosso.

La funzione di ricarica intelligente concentra i consumi in fascia F3, in particolare per la ricarica del veicolo, portando a un risparmio concreto che può arrivare al 25%. Già solo questo vantaggio trasforma la spesa energetica in un vero e proprio investimento.

In aggiunta, E.ON propone uno sconto di 120 euro sulle bollette del primo anno, effettuando almeno 6 ricariche mensili da un minimo di 4 ore, utilizzando la funzione di monitoraggio Car Connect dell’App E.ON. L’offerta è disponibile per l’attivazione immediata tramite il sito di E.ON, accessibile qui di sotto.

Scopri qui l’offerta di E.ON

Cosa prevede l’offerta di E.ON

E.ON Luce Drive Smarty è una proposta pensata per chi vuole contenere la spesa legata alla ricarica dell’auto elettrica. La componente energia segue un andamento variabile, aggiornato mensilmente sulla base del prezzo all’ingrosso italiano (PUN Index GME), a cui viene applicato un corrispettivo aggiuntivo definito dal fornitore.

Il contributo variabile cambia in base alla fascia oraria:

F1: 0,0055 €/kWh — dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00 (festivi esclusi)

F2: 0,0022 €/kWh — dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, oltre al sabato dalle 7:00 alle 23:00

F3: 0 €/kWh — dalle 23:00 alle 7:00 dal lunedì al sabato e per l’intera giornata di domenica e festivi

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è proprio l’assenza del corrispettivo variabile in fascia F3, che consente di sfruttare le ore notturne e i festivi per ridurre sensibilmente i costi di ricarica.

Nel caso di contatore monorario, viene invece applicata una tariffa unica pari a 0,0016 €/kWh su tutte le fasce. A questi importi si aggiunge il costo fisso per commercializzazione e vendita, pari a 10 euro al mese (120 euro l’anno).

L’offerta è disponibile di seguito.

Scopri qui l’offerta di E.ON

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Noleggio furgone con Locauto in promo: -10% e molti altri vantaggi
Offerte e Promozioni
Noleggio con Locauto: fino al 20% di sconto, cancellazione gratuita e nessun deposito cauzionale
Offerte e Promozioni
1
Noleggio auto di lusso a prezzo scontato: la promo flash di SIxt sta per terminare
Offerte e Promozioni
Assicurazione auto online: da Verti fino al 36% sul premio annuale RC Auto
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.