Citroen C5 Aircross, da 195 CV a 225 CV senza nessuna modifica meccanica

Stellantis ha annunciato che la Citroen C5 Aircross plug-in hybrid eroga 225 CV e non 195 CV come dichiarato finora. Ben 30 cavalli in più senza alcun intervento al motore. Niente di magico o anomalo, anzi, ma il risultato di una revisione del metodo con cui viene calcolata e comunicata la potenza di sistema. Il problema nasce dal fatto che i costruttori non hanno mai adottato criteri uniformi.

Cos’è cambiato

Il powertrain non ha subito modifiche né c’è stato un aggiornamento software che ha migliorato le prestazioni. Il motore termico, un 1.6 litri turbo benzina da 150 CV, continua a lavorare insieme al motore elettrico da 125 CV, integrato nel cambio a doppia frizione a sette rapporti. La trazione rimane sulle ruote anteriori. Stellantis ha rivisto il criterio con cui i due valori si combinano, arrivando a una cifra totale più alta. È interessante notare che il valore di 225 CV coincide con quello della generazione precedente della C5 Aircross PHEV.

La spiegazione ufficiale viaggia su due binari. La nuova cifra viene descritta come più accurata rispetto alle prestazioni effettive del powertrain e più coerente con quanto dichiarato da altri costruttori sul mercato. L’altra ragione citata è l’anticipazione del protocollo di misurazione previsto dalla normativa Euro 7, che punta proprio a standardizzare questo tipo di dichiarazioni tra i diversi produttori.

Non è un caso unico

Non è la prima volta che Stellantis si trova in questa situazione. Anche l’Alfa Romeo Junior Veloce era risultata più potente di quanto dichiarato inizialmente. Rimanendo all’interno dei marchi del Gruppo Stellantis è ragionevole attendersi che la revisione non riguardi solamente la C5 Aircross.

Lo stesso powertrain equipaggia diversi modelli della piattaforma STLA Medium, tra cui la Peugeot 3008, la Peugeot 5008, l’Opel Grandland e la Jeep Compass. Anche la Peugeot 308 e l’Opel Astra, aggiornate di recente, potrebbero essere coinvolte. Restano da chiarire le posizioni della DS No8 e della Lancia Gamma, che utilizzano una variante del sistema con potenza dichiarata di 237 CV.