Nuova Citroen C5 Aircross alla prova del Balocco per il Car of The Year 2026

Il Car of The Year 2026 sta entrando nella parte finale dato che la proclamazione dell’Auto dell’Anno 2026 si terrà il 9 gennaio 2026, durante il Salone Internazionale dell’Automobile di Bruxelles. Le auto in finale che si contendono questo premio sono 7 e tra queste c’è la nuova Citroen C5 Aicross. Il SUV francese del Gruppo Stellantis è stato protagonista di una prova dinamica al Balocco assieme alle altre vetture finaliste, alla presenza dei giurati italiani del premio e degli esponenti delle Case coinvolte.

I TEST DINAMICI

Grazie alla sua varietà di piste di prova, infrastrutture e attrezzature, il Balocco consente di svolgere tutte le principali prove su strada necessarie per lo sviluppo di un veicolo: le 27 piste sviluppate su 5,5 chilometri quadrati sono infatti in grado di soddisfare le molteplici esigenze dei test. Nello specifico, la nuova Citroen C5 Aircross insieme alle altre finaliste del Car of The Year, è stata messa alla prova in contesti differenti, utilizzando alcune delle piste. Per esempio, è stata svolta la prova del test dell’alce a 50 km/h, utile a valutare la reazione a un ostacolo improvviso da evitare tramite una frenata decisa e un rapido doppio cambio di direzione. Inoltre, il SUV ha affrontato lo slalom tra i birilli a 30 km/h, pensato per misurare la reattività nei continui cambi di traiettoria.

Ma non è finita qui perché la Citroen C5 Aircross ha percorso diverse tipologie di pavimentazione, prova spesso rivelatrice della qualità degli assemblaggi e del comportamento del telaio e delle sospensioni. Infine, è stato selezionato un tratto di 6 km che riproduce le tipiche strade delle colline piemontesi, caratterizzate da saliscendi, curvoni veloci e brevi rettilinei: un percorso misto ideale per valutare il comportamento dinamico complessivo delle vetture in termini di accelerazione, frenata e dinamica generale.

NUOVA CITROEN C5 AIRCROSS: IBRIDA ED ELETTRICA

Ricordiamo che Citroen C5 Aircross è lunga 4,65 m, larga 1,90 m e alta 1,66 m, con un passo di 2,78 m. Per i bagagli a disposizione ci sono ben 651 litri. Solo motorizzazioni elettrificate per il SUV francese. Partiamo dalla C5 Aircross Hybrid 145 che adotta il solito 3 cilindri turbo di 1,2 litri PureTech da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno è presente un’unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema raggiunge i 145 CV. C’è poi alla Plug-in che offre un 4 cilindri di 1,6 litri abbinato ad un’unità elettrica per una potenza totale di sistema di 195 CV. La batteria è da 21 kWh e garantisce un’autonomia in elettrico WLTP di 86 km. La gamma del SUV si compone poi della nuova e-C5 Aircross. Due la varianti: la prima con 210 CV e 520 km di autonomia grazie alla batteria da 73 kWh e la seconda (ancora non disponibile) con 230 CV per 680 km di percorrenza con accumulatore da 97 kWh. I prezzi partono da 33.990 euro.