Offerta Citroen C5 Aircross ibrida, con finanziamento a partire da 249 euro al mese: cosa c'è da sapere
L'offerta con finanziamento porta il prezzo del SUV a 28.900 euro; con anticipo di 2.777 euro sarà possibile acquistarlo con rate da 249 euro
Nuova Citroen C5 Aircross è un SUV che la casa automobilistica francese ha lanciato da poco sul mercato italiano. Citroen punta molto sul successo di questo modello che poggia sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis e che è proposto con motorizzazioni ibride (Mild Hybrid e Plug-in) e 100% elettriche. Per spingere sulle sue vendite, Citroen ha messo in offerta la nuova C5 Aircross per tutto il mese di gennaio 2026. Scegliendo il finanziamento, sarà possibile mettere nel garage di casa il nuovo SUV con uno sconto e rate da 249 euro.
NUOVA CITROEN C5 AIRCROSS
Citroen C5 Aircross è lunga 4,65 m, larga 1,90 m e alta 1,66 m, con un passo di 2,78 m. Per i bagagli a disposizione ci sono 651 litri. Il modello protagonista dell’offerta è quello ibrido, con powertrain Mild Hybrid. Si tratta del solito 3 cilindri turbo di 1,2 litri PureTech da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno è presente un’unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema raggiunge i 145 CV. SUV che proposto nell’allestimento base YOU costa 33.990 euro. La dotazione di serie include, tra le altre cose, Climatizzatore automatico bizona, infotainment da 13 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, Sensori di parcheggio posteriori e Sospensioni Citroen Advanced Comfort.
L’OFFERTA: SCONTO, FINAZIAMENTO, RATE E INTERESSI
Nuova Citroen C5 Aircross Hybrid 145 YOU è proposta con uno sconto di 4.090 euro che porta il prezzo di listino a 29.900 euro. Scegliendo il finanziamento, si scende a 28.900 euro. Con un anticipo di 2.777 euro, si potrà avere il SUV con rate mensili da 249 euro.
- 35 rate da 249 euro
- TAN (fisso) 5,49%, TAEG 6,97%
- Anticipo 2.777 euro
- Rata Finale 22.239 euro
- Valida fino al 31 Gennaio 2026
- Listino 33.990 euro
- Sconto 4.090 euro
- Prezzo in Promozione 29.900 euro
- Prezzo con finanziamento SimplyDrive oltre oneri finanziari: 28.900 euro
Di seguito, tutti i dettagli economici del finanziamento, come da sito Citroen.
Anticipo 2.777 euro – Importo Totale del Credito 26.394 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 31.020,69 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 4.038,72 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 66,97 euro. Tale importo è da restituirsi in 36 rate come segue: 35 rate da 249 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) 22.238,76 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 euri /anno. TAN (fisso) 5,49%, TAEG 6,97%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.