Offerta Citroen C5 Aircross ibrida, con finanziamento a partire da 249 euro al mese: cosa c'è da sapere

Nuova Citroen C5 Aircross è un SUV che la casa automobilistica francese ha lanciato da poco sul mercato italiano. Citroen punta molto sul successo di questo modello che poggia sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis e che è proposto con motorizzazioni ibride (Mild Hybrid e Plug-in) e 100% elettriche. Per spingere sulle sue vendite, Citroen ha messo in offerta la nuova C5 Aircross per tutto il mese di gennaio 2026. Scegliendo il finanziamento, sarà possibile mettere nel garage di casa il nuovo SUV con uno sconto e rate da 249 euro.

NUOVA CITROEN C5 AIRCROSS

Citroen C5 Aircross è lunga 4,65 m, larga 1,90 m e alta 1,66 m, con un passo di 2,78 m. Per i bagagli a disposizione ci sono 651 litri. Il modello protagonista dell’offerta è quello ibrido, con powertrain Mild Hybrid. Si tratta del solito 3 cilindri turbo di 1,2 litri PureTech da 136 CV abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti al cui interno è presente un’unità elettrica da 29 CV. La potenza di sistema raggiunge i 145 CV. SUV che proposto nell’allestimento base YOU costa 33.990 euro. La dotazione di serie include, tra le altre cose, Climatizzatore automatico bizona, infotainment da 13 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, Sensori di parcheggio posteriori e Sospensioni Citroen Advanced Comfort.

L’OFFERTA: SCONTO, FINAZIAMENTO, RATE E INTERESSI

Nuova Citroen C5 Aircross Hybrid 145 YOU è proposta con uno sconto di 4.090 euro che porta il prezzo di listino a 29.900 euro. Scegliendo il finanziamento, si scende a 28.900 euro. Con un anticipo di 2.777 euro, si potrà avere il SUV con rate mensili da 249 euro.

35 rate da 249 euro

TAN (fisso) 5,49%, TAEG 6,97%

Anticipo 2.777 euro

Rata Finale 22.239 euro

Valida fino al 31 Gennaio 2026

Listino 33.990 euro

Sconto 4.090 euro

Prezzo in Promozione 29.900 euro

Prezzo con finanziamento SimplyDrive oltre oneri finanziari: 28.900 euro

Di seguito, tutti i dettagli economici del finanziamento, come da sito Citroen.