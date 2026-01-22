Skoda Epiq sta arrivando, il B-SUV elettrico si avvicina al debutto: foto spia dai test invernali

Skoda Epiq si sta preparando al debutto e rappresenterà una delle più importanti novità del nuovo anno della casa automobilistica. Si tratta di un B-SUV elettrico che fa parte della nuova gamma di “piccole" elettriche più accessibili che il Gruppo Volkswagen inizierà a lanciare a partire dall’anno in corso. Vetture tutte dotate della piattaforma MEB+, evoluzione dell’architettura utilizzata oggi sulle BEV del Gruppo tedesco. La nuova Skoda Epiq era stata anticipata da un concept al Salone di Monaco che si era svolto lo scorso settembre. Lo sviluppo sta intanto entrando nelle sue fasi finali dato che questo nuovo modello continua ad essere sempre più spesso protagonista di foto spia. Il B-SUV è stato adesso pizzicato sulle strade innevate del Nord Europa intento ad effettuare i classici test invernali.

In questo periodo dell’anno, infatti, molte case automobilistiche sono solite portare i loro modelli sulle strade del Nord Europa per collaudarli in condizioni climatiche particolarmente sfidanti, che mettono cioè a dura prova la meccanica. In ogni caso, si tratta della possibilità di poter vedere ulteriormente la nuova Skoda Epiq su strada.

COME SARÀ LA NUOVA SKODA EPIQ?

Già sappiamo che avrà una lunghezza di circa 4,1 metri e nonostante le misure contenute, grazie alla piattaforma MEB+ sarà comunque in grado di offrire molto spazio all’interno dell’abitacolo. In passato, Skoda parlava di un bagagliaio con una capacità di 475 litri. Parlando dell’aspetto del B-SUV, Epiq adotterà il nuovo linguaggio di design Modern Solid e si caratterizzerà per proporre un frontale Tech-Deck Face nero lucido con luci diurne a LED a forma di T. La stessa firma luminosa la ritroveremo anche al posteriore. Come mostrano le immagini, davanti sarà presente una particolare griglia con 8 elementi verticali.

MOTORI

Skoda non ha ancora voluto fornire indicazioni precise su quali motorizzazioni disporrà la nuova Epiq. Tuttavia, potrebbe condividere le medesime unità della futura Volkswagen ID. Cross. Se fosse così, avremo un motore da 211 CV alimentato da una batteria con una capacità di 52 kWh per una percorrenza di oltre 400 km. In ogni caso, il B-SUV dovrebbe essere proposto comunque in più versioni con potenze e percorrenze differenti. Il debutto si avvicina e quindi è probabile che presto arrivino maggiori informazioni. Non rimane che attendere novità.