Novità Skoda 2026: i nuovi modelli in arrivo

Per Skoda il 2025 è stato un anno importante con il lancio di diverse novità. Non possiamo non ricordare, ad esempio, la nuova Skoda Elroq che abbiamo già provato o il restyling della Skoda Enyaq, anche in versione coupé. Il 2026 sarà altrettanto importante dato che ci saranno alcuni interessanti debutti. Infatti, scopriremo finalmente la versione di produzione della Skoda Epiq, un B-SUV elettrico. Dunque, quali saranno le principali novità di Skoda per il 2026? Ecco cosa possiamo aspettarci, almeno su quei modelli di cui oggi sappiamo qualcosa.

SKODA EPIQ

Si tratterà probabilmente della novità più importante di Skoda per il 2026 e l’appuntamento della presentazione è fissato per la metà del prossimo anno. Epiq misura 4,1 metri in lunghezza e offrirà 475 litri per il bagagliaio, un dato niente male considerando le dimensioni complessive della vettura. Il B-SUV era stato anticipato da un concept nel 2024 e si caratterizza per disporre del nuovo linguaggio di design Modern Solid. Il frontale Tech-Deck Face nero lucido propone luci diurne a LED a forma di T. I fari si trovano più in basso, accentuando le forme del paraurti anteriore con lo spoiler rifinito in grigio Cosmo. Anche al posteriore troviamo gruppi ottici a forma di T e gli stessi 8 elementi verticali presenti anche sulla parte frontale.

Skoda non ha voluto anticipare gli interni della sua nuova vettura, limitandosi ad affermare che si caratterizzeranno per uno stile minimalista, offrendo “generose opzioni di stivaggio e soluzioni intelligenti per i bagagli, tra cui ganci per borse, elementi di fissaggio e scomparti nascosti sotto il pavimento". Le specifiche tecniche non sono ancora state svelate ufficialmente. Tuttavia, vista la parentela con le altre “piccole elettriche" del Gruppo Volkswagen, come la nuova ID. Polo, è possibile che troveremo motori con una potenza fino a 211 CV. Per il concept, inoltre, si parlava di oltre 400 km di autonomia. Nel corso dei prossimi mesi ne sapremo di più. Sul prezzo del nuovo B-SUV elettrico, Skoda si è limitata ad affermare che sarà paragonabile a quello della sua controparte endotermica, la Skoda Kamiq che in Italia si può acquistare a partire da 25.500 euro. Epiq sarà prodotta a Navarra, in Spagna.

SKODA SPACE

Per il momento abbiamo visto diverse foto spia. Questo modello è sostanzialmente la versione di produzione del concept Vision 7S con cui Skoda ha introdotto un nuovo linguaggio di design. Si tratterà di un SUV elettrico caratterizzato da forme massicce e dalla possibilità di poter offrire tanto spazio a bordo dato che sarà in grado di ospitare fino a 7 passeggeri. Possiamo vederlo come una sorta di controparte elettrica della Kodiaq. Il nuovo SUV poggerà sulla piattaforma MEB o forse addirittura sulla nuova MEB+. Sulla meccanica, ricordiamo che il concept Vision 7S disponeva di una batteria con una capacità di 89 kWh per un’autonomia di 600 km. Sicuramente, il modello di serie sarà proposto in diverse varianti con uno o due motori elettrici. Ci sarà, quindi, anche la trazione integrale. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.