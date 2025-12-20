Leapmotor B10 vs KIA EV3, mettiamo a confronto i due SUV elettrici: quale preferite?

Leapmotor B10 è una delle ultime proposte della casa automobilistica cinse su cui ha investito Stellantis. Si tratta di un SUV elettrico che sarà molto importante per il piano di crescita del costruttore nel mercato europeo. I marchi cinesi stanno ampliando progressivamente le quote di mercato nel Vecchio Continente e Leapmotor punta ad essere protagonista. I SUV piacciono molto in Europa e la B10 dovrà vedersela con molti avversari tra cui la KIA EV3, anche in questo caso un modello 100% elettrico. Vediamo quindi di mettere a confronto questi due SUV elettrici per scoprire le principali caratteristiche della Leapmotor B10 e della KIA EV3.

DIMENSIONI E DESIGN

Leapmotor B10 misura 4.515 mm lunghezza x 1.885 mm larghezza x 1.655 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 420 litri che possono salire a 515 litri grazie al doppio fondo ma si può arrivare a quota 1.415 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C’è anche un frunk anteriore da 52 litri dove poter contenere, ad esempio, i cavi per la ricarica. Il design della B10 richiama quello degli altri modelli Leapmotor. Davanti troviamo fari sdoppiati e una sottile striscia luminosa alla base del cofano mente dietro sono presenti gruppi ottici a tutta larghezza.

KIA EV3 misura invece 4.300/4.310 mm lunghezza x 1.850 mm larghezza x 1.560/1.570 mm altezza, con un passo di 2.680 mm. Il bagagliaio posteriore dispone di 460 litri di capacità ed in più davanti c’è un piccolo frunk da 25 litri buono per contenere i cavi per la ricarica. Il design del SUV elettrico coreano propone un’evoluzione del linguaggio di design “Opposites United". Il frontale si caratterizza per una specifica interpretazione della Tiger Face della casa automobilistica che offre la caratteristica illuminazione Star Map. Per chi cerca maggiore grinta, a listino c’è la versione GT Line che offre un look più sportiveggiante.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Leapmotor B10 notiamo subito la presenza di interni dallo stile minimalista. Non manca la tecnologia e dietro al volante multifunzione a 2 razze troviamo lo schermo da 8,8 pollici della strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato un ampio display touch da 14,6 pollici per gestire le funzioni dell’infotainment che è alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8155. C’è anche un tetto panoramico in vetro che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo e parte della dotazione di serie c’è anche un doppio pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Passiamo alla KIA EV3. Anche il SUV coreano propone uno stile minimalista. Sulla plancia troviamo un display widescreen da quasi 30 pollici, suddiviso in un quadro strumenti da 12,3 pollici, un pannello da 5 pollici dedicato al sistema di climatizzazione e da un ulteriore display da 12,3 pollici per il sistema infotainment vero e proprio. Non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

MOTORI E AUTONOMIA

Veniamo, adesso, alle motorizzazioni della Leapmotor B10. Il SUV elettrico è proposto con un motore da 218 CV e 240 Nm di coppia. Si potrà scegliere con due opzioni batteria, entrambe con celle del tipo LFP (litio-ferro-fosfato): la versione Pro da 56,2 kWh che offre fino a 361 km di autonomia WLTP e la versione con batteria ProMax da 67,1 kWh che permette una percorrenza fino a 434 km.

E la KIA EV3? Sul mercato è proposta in due versioni, entrambe dotate di un motore da 204 CV. La differenza riguarda la capacità della batteria e ovviamente l’autonomia. Standard Range con 414-436 km di autonomia grazie alla batteria da 58,3 kWh. C’è poi la Long Range: 563-605 km di autonomia e batteria da 81,4 kWh.

PREZZI

Quanto costa Leapmotor B10 in Italia? Si parte da 29.900 euro. La KIA EV3 ha un listino che attacca a 35.950 euro.