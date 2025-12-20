Nuova Mercedes GLB 2026, interni e bagagliaio del SUV elettrico

La nuova Mercedes GLB ha fatto il suo debutto all’inizio del mese di dicembre. Il SUV inizialmente sarà proposto solamente in versione 100% elettrica ma in un secondo momento arriveranno anche le motorizzazioni Mild Hybrid. La nuova generazione mantiene le proporzioni della precedente, così come la possibilità di ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. La nuova GLB propone all’interno dell’abitacolo la classica cura Mercedes e molta tecnologia grazie alla possibilità di poter avere (è optional) il sistema MBUX Superscreen. Andiamo quindi a vedere più da vicino cosa troviamo a bordo della nuova GLB 2026.

NUOVA MERCEDES GLB: LA PLANCIA

Sul nuovo SUV elettrico è possibile disporre del sistema Mercedes MBUX Superscreen che integra uno schermo da 10,25 pollici per il conducente (strumentazione digitale), un display centrale da 14 pollici per l’infotainment e uno schermo da 14 pollici per il passeggero anteriore.

La nuova generazione MBUX adotta il sistema operativo MB.OS e integra l’intelligenza artificiale sia di Microsoft che di Google. Questo combina per la prima volta più agenti AI in un unico sistema. Il sistema operativo offre la massima flessibilità per integrare senza soluzione di continuità i contenuti provenienti da terze parti. La navigazione si basa invece su Google Maps. Nuova è anche la console centrale con un ulteriore vano portaoggetti. Il volante è stato riprogettato per essere ancora più ergonomico da utilizzare.

Rispetto al modello precedente, la nuova GLB elettrica offre un significativo aumento dello spazio per la testa nelle prime due file di sedili, grazie al nuovo design e al tetto panoramico di serie. Anche i passeggeri posteriori possono godere di maggiore spazio per le gambe. Novità importanti dato che, come accennato all’inizio, il SUV si può avere anche in configurazione a 7 posti. Infatti, i due sedili individuali aggiuntivi nella terza fila opzionale accolgono comodamente persone fino a 1,68 metri di altezza, tre centimetri in più rispetto al modello precedente. L’accesso alla terza fila è inoltre più semplice grazie alla funzione Easy Entry con un’escursione di regolazione più lunga di 32 millimetri e alle aperture delle porte posteriori ampliate.

Il nuovo design e il tetto panoramico di serie offrono vantaggi in termini di altezza per la testa e spazio. Rispetto all’EQB, l’altezza massima per la testa è stata aumentata di 35 mm per il conducente e il passeggero anteriore e di 64 mm e 10 mm rispettivamente per i passeggeri posteriori nella seconda e nella terza fila. Specifiche per cinque posti; Per i sette posti, il plus è da 54 mm. Come già accennato, di serie sulla nuova Mercedes GLB è presente pure un tetto panoramico. Per proteggere dagli effetti del sole, è realizzato in vetro di sicurezza laminato termoisolante, con rivestimento riflettente agli infrarossi e uno strato interno a bassa emissività. In opzione, la trasparenza del tetto panoramico può essere modificata. I passeggeri possono scegliere tra una modalità trasparente, per una visuale libera verso l’alto, e una modalità opaca, per maggiore privacy.

BAGAGLIAIO

E per trasportare i bagagli? Il bagagliaio posteriore della nuova Mercedes GLB ha una capacità fino a 540/480 litri (cinque/sette posti) e, con gli schienali posteriori ribaltati, si sale a 1.715/1.605 litri. Davanti c’è anche un frunk, buono per contenere i cavi per la ricarica del SUV elettrico. La capacità? 104 litri.