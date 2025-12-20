FIAT Tris, 3 ruote e 100% elettrico: sarà protagonista al Salone di Bruxelles

FIAT Tris sarà una delle novità che la casa automobilistica lancerà sul mercato nel corso del 2026 per rispondere alle crescenti esigenze delle consegne in ambito urbano. Tris che sarà offerto esattamente da FIAT Professional, farà il suo debutto pubblico in Europa al Salone dell’Auto di Bruxelles che prenderà il via il 9 gennaio 2026. Questo particolarissimo veicolo che nello spirito può essere considerato come l’erede della Piaggio Ape si potrà vedere all’interno dello stand di Stellantis Pro One assieme ad altri veicoli professionali dei diversi marchi del Gruppo automobilistico. La presenza di FIAT Tris al Salone potrebbe essere finalmente l’occasione per scoprire maggiori dettagli sulle sue caratteristiche e del suo debutto ufficiale sul mercato.

3 RUOTE COME LA PIAGGIO APE E 100% ELETTRICO

Di Piaggio Tris ne avevamo parlato di recente quando il CEO di FIAT, Olivier François, aveva anticipato la prossima introduzione di questo particolarissimo veicolo dedicato ai professionisti delle consegne. Presto probabilmente ne sapremo di più. Ma com’è fatto FIAT Tris? 3 ruote, stile simile alla mitica Piaggio Ape e motore 100% elettrico. Un mezzo che secondo quanto raccontato in passato dalla casa automobilistica offrirà una portata utile omologata massima di oltre 500 kg.

Lungo appena 3,17 metri, offre un pianale di carico di circa 2,25 metri quadrati utili, con la capacità di trasportare un euro pallet, FIAT Tris dipone di un motore elettrico da 9 kW alimentato da una batteria con una capacità di 6,9 kWh per un’autonomia di circa 90 km (ciclo WMTC). Percorrenza limitata ma quanto basta per le esigenze di lavoro quotidiane in ambito urbano. La velocità massima di FIAT Tris è di 45 km/h e la dotazione di serie dovrebbe prevedere anche un quadro strumenti digitale da 5,7 pollici, una presa USB-C, una presa da 12V, cinture di sicurezza a tre punti e fari anteriori a LED.

FIAT Tris dovrebbe poi essere proposto in diverse versioni grazie alla sua struttura modulare. Ne sapremo di più probabilmente a Bruxelles ma in passato si parlava di versioni con il cassone o solo pianale.