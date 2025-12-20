Nuova Toyota Aygo X Hybrid, la citycar ibrida si prepara alla sfida del mercato italiano

La nuova Toyota Aygo X Hybrid è stata una delle novità più interessanti che la casa automobilistica giapponese ha svelato nel corso 2025. Il restyling della citycar ha introdotto davvero tante novità a partire dalla motorizzazione Full Hybrid della Toyota Yaris. Già ordinabile in Italia, la produzione è iniziata nel mese di novembre. Presto la vedremo sulle strade del nostro Paese dato che le prime consegne sono previste per l’inizio del 2026. Con la prossima introduzione della citycar ibrida in Italia, la casa automobilistica ha voluto raccontare qualcosa di più sulle sue caratteristiche.

DESIGN ED INTERNI

Toyota Aygo X misura 3.776 mm lunghezza x 1.740 mm larghezza x 1.525 mm altezza, con un passo di 2.430 mm. Con il restyling, sono arrivate soprattutto novità all’anteriore ma la citycar continua sempre a presentare forme da piccolo crossover. La griglia anteriore nera tridimensionale presenta una forma a doppio trapezio di Toyota ed è ora combinata con una maggiorata sporgenza anteriore da 76 mm. Di serie cerchi in lega da 17 o 18 pollici, a seconda delle versioni, passaruota neri svasati e un inserto colorato sulla griglia inferiore. Gli indicatori di direzione sono stati riposizionati negli specchietti, ora anche ripiegabili elettricamente. In base all’allestimento scelto ci possono essere luci Full LED sia frontali che posteriori.

Arrivano anche nuove colorazioni per gli esterni: Cinnamon, Tarragon, Lavander e Jasmine, disponibili negli allestimenti Icon e Premium. Si possono avere anche colorazioni bi-tone. Per chi cerca maggiore grinta, Toyota offre l’allestimento GR Sport che può contare su di un body kit specifico che rende più sportiveggiante l’aspetto della citycar ibrida.

Salendo a bordo, sia la console centrale che il cruscotto presentano ora nuove finiture. Il volante è rifinito con pelle sintetica e a bordo troviamo su tutte le versioni due porte di ricarica USB-C. A seconda dell’allestimento, sono disponibili di serie funzionalità come il nuovo caricatore wireless per smartphone, la chiave digitale e la tecnologia nanoeX per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sistema audio JBL, opzionale sulle versioni Premium e GR Sport, dispone di due altoparlanti full-range nelle porte anteriori in combinazione con un tweeter da 25 mm sui montanti frontali. Sul retro, un subwoofer da 200 mm.

Parlando della tecnologia, dietro al volante troviamo display digitale da 7 pollici, rispetto ai 4,2 pollici del modello precedente, dedicato alla strumentazione. Al centro della plancia è collocato il display del sistema infotainment che è stato reso più reattivo e che raggiunge i 10,5 pollici negli allestimenti top di gamma, mentre è da 9 pollici sugli altri.

MOTORE E SICUREZZA

La novità più importante del restyling riguarda però il powertrain, il Full Hybrid della Toyota Yaris. Via il vecchio motore 3 cilindri di un litro di cilindrata da 72 CV per far posto ad un powertrain da 116 CV. Parlando delle prestazioni, da 0 a 100 km/h servono adesso 9,2 secondi, mentre la velocità massima arriva a 172 km/h. Toyota dichiara emissioni pari a 85 g/km di CO2.

Parlando invece della sicurezza, la nuova Toyota Aygo X può contare sulla tecnologia Toyota Safety Sense. Non mancano nemmeno il cruise control adattivo, il Pre-Collision System, il Lane Trace Assist ed un completo pacchetto di sistemi ADAS. Considerando l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione all’utilizzo, Toyota stima una riduzione dell’impronta carbonica complessiva della nuova Aygo X del 18% rispetto alla generazione precedente.

PREZZI

La versione di ingresso parte da un listino di 20.850 euro, che nella fase di lancio, grazie a contributo della Casa e dei Concessionari potrà scendere fino a 17.950 euro in caso di permuta o rottamazione qualunque sia l’usato senza alcun vincolo di anzianità del veicolo permutato o rottamato.